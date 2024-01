La 4T, en camino al 5F

En pleno túnel de salida, a cuatro meses de la elección y ocho de concluir su mandato, el presidente LÓPEZ OBRADOR sigue colonizando el futuro. Es decir, marcando la agenda postsexenal con proyectos de reformas cuyos efectos sobrepasan, con mucho, los límites de su administración.

Temas que además están destinados a poblar los espacios de las campañas y correrán paralelos a la narrativa de los candidatos. Sus respectivos cuartos de guerra lo saben desde ahora.

Y más por la importancia de sus propuestas. Aunque las iniciativas de AMLO estén destinadas a los recintos legislativos, ocuparán espacios en discursos y debates de quienes aspiran a sucederlo, CLAUDIA, XÓCHITL y JORGE.

Son bastantes cambios, mire usted. Unos más viables que otros, en renglones como el Poder Judicial y el sistema electoral, amén de salarios, pensiones y ferrocarriles.

Muchos de ellos exigen modificaciones a la Carta Magna y (por ende) una mayoría calificada que MORENA y sus aliados no tienen ahora en las bancadas que habrán de concluir en agosto.

Veremos batallas libradas en paralelo. Estrépito en San Lázaro mientras en plazas públicas se desarrolla la contienda por el voto. Sinergia en las luchas de adentro y de afuera, no sabemos aún con qué consecuencias.

Según LA JORNADA el paquetazo de AMLO será de siete reformas (https://tinyurl.com/yvp7rf26) mientras FORBES contabiliza diez (https://tinyurl.com/yn8hp8vy).



HACIENDO HISTORIA

La cita es en Querétaro, cuna del Constituyente, nada menos que el 5 de febrero, fiesta republicana y liberal por excelencia, cuando se conmemora la Carta Magna impulsada por el general CARRANZA en 1917.

Ello, con toda su cauda de conquistas sociales, enseñanza laica y gratuita, propiedad de la tierra, derechos laborales y libertad de expresión, entre otros.

Curiosamente, la ceremonia de promulgación tuvo lugar en un auditorio cuyo nombre evoca los sueños imperiales del conservadurismo nacional: el Teatro Iturbide.

Lo cual también nos remite a otra gloria de la más rancia derecha mexicana. Fue en este teatro donde se celebró el consejo de guerra que condenó al archiduque MAXIMILIANO de Habsburgo en 1867.

Para la anécdota (y entre las curiosidades) se repiten los sietes. El constituyente de JUÁREZ fue en 1857, el fusilamiento del archiduque en 1867 y la asamblea carrancista en 1917.

Y como telar de fondo, la ciudad y el estado de Querétaro, dónde también se recuerda la conspiración insurgente de 1810. Un municipio conurbado a la capital lleva el nombre de Corregidora, en honor a JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. Y también el principal estadio de futbol (el “Corregidora”) sede parcial del mundial futbolero en 1986.



ATAVISMOS EN JUEGO

ANDRÉS MANUEL confirma su vocación de maniobrar arquetipos y símbolos del alma mexicana, sus detonadores esenciales. Empresa tan delicada y riesgosa como meterle mano a las carpetas raíz de un sistema operativo, por sus efectos de amplio espectro, impredecibles.

Devoto ferviente de la llamada “historia de bronce”, hasta el último de sus días seguirá empleando como liturgia básica la fraseología de los textos gratuitos.

La patria es primero, los valientes no asesinan, si hubiera armas no estaría usted aquí, las tropas mexicanas se han cubierto de gloria, va mi espada en prenda y voy por ella, el respeto al derecho ajeno es la paz, sufragio efectivo, no reelección.

Ideas fuerza, desde luego, de un mandatario que se asume heredero natural y además continuador de las grandes epopeyas nacionales: independencia, reforma y revolución, sin olvidar la expropiación petrolera.

Es, además, un esfuerzo a contrarreloj, con el tiempo como su principal enemigo. Tendrá por escenarios el último periodo de sesiones de las legislaturas actuales y el primer mes de las entrantes (septiembre de 2024).

Asunto desde hoy privilegiado en las conferencias matutinas del Salón Tesorería en Palacio Nacional. Las también llamadas mañaneras. Púlpito laico y fuente doctrinal de la cuarta transformación.



APROBACIÓN VARIABLE

Importa el timing. El ánimo de las campañas sería, por cierto, un impedimento para que las bancadas opositoras sean cooptadas por la trinchera oficial. Al fragor de la competencia, parece difícil un chapulineo a gran escala en curules y escaños, al menos en la cantidad suficiente para inclinar las votaciones.

Entre otros proyectos, se observa viable el ajuste para elevar a rango constitucional que el incremento anual a los salarios mínimos jamás sea menor a la inflación. De hecho, ya es una práctica regular desde 2018 y solo faltaría ponerlo en letra de molde.

Sin problema también la propuesta de modificar la periodicidad de los depósitos a los adultos mayores. Hoy son pagos bimestrales. Igual podrían ser por su equivalente mensual o quincenal. Adecuación que no ocupa permiso de los diputados.

Medianamente factible la propuesta de fijar las jubilaciones en el total de los salarios devengados al momento del retiro. Ello, siempre y cuando se impulsen de manera gradual, el gobierno ponga parte de los recursos y se encuentre un término medio entre el actual 50% y el 100% planteado por AMLO.

Cabe esperar una negativa rotunda de las bancadas opositoras a los cambios de fondo en el Poder Judicial y las instituciones electorales. Esto podría atenderse en septiembre próximo, siempre y cuando MORENA y sus aliados logren sumar una mayoría calificada.

Año impredecible, demasiadas variables sueltas.



