Campesinos de Tamaulipas se niegan a usar “Lluvia Sólida” para combatir la sequía

CD. VICTORIA, TAM.- Agricultores y ganaderos del centro de Tamaulipas se negaron a hacer uso de tecnologías agropecuarias para combatir la sequía que en este 2024 nuevamente les dejará una serie de daños económicos y en especie al no existir buenos pronósticos hidrometeorológicos.

Y es que al ser cuestionados sobre el posible uso de la llamada “lluvia sólida” estos dijeron que no, que no arriesgarán más lo que ya está con riesgo inminente con experimentos que no cuentan con certeza de éxito en su ámbito.

Ángel Lara Martínez, secretario de organización de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Tamaulipas, detalló que ese proceso de la lluvia sólida no se ha ejecutado en ninguna región del Estado, por lo que no existe registro alguno sobre su uso y si de es positivo o no.

Por lo que expuso que no se arriesgarán y su fe, solo la pondrán en la naturaleza.

Lluvia Sólida es un polvo granular a base de potasio, degradable, no soluble y no tóxico que, al entrar en contacto con el agua, se expande y es capaz de adsorber hasta 400 veces su peso en agua, dependiendo del tipo de suelo, calidad del agua, clima, planta, etc.

“Honestamente para el productor común, por así llamarlo acá en el campo, son cosas irreales, porque no tenemos comprobado el hecho de que puedan funcionar”.

“Necesitamos ver, necesitamos que la autoridad en este caso el Estado lo implemente y si fuera una alternativa para ellos para que los productores nos convenzamos de que sea una alternativa”, destacó Lara Martínez.

De igual modo detalló que primeramente y para poder llevarlo a cabo, es que se implemente por parte de los gobiernos ya sea federal o estatal, para así, comprobar si es viable o no este sistema.

En caso de que se confirme efectividad cuando la autoridad lo implemente, los campesinos ya tendrían cierta certeza de también usarlo en sus tierras.

Al momento, de lo que sí han visto resultados es del bombardeo de nubes que el año pasado fue una actividad que si generó lluvias y humedad para el campo.

Entonces a esto si se le apuesta y esperan que las condiciones se den para que se inyecten las nubes con yoduro de plata y generar precipitaciones.

“La verdad la inyección de nubes con químicos si ha servido, recordemos que tuvimos buenas precipitaciones y fueron benéficas en aquellos meses”.

“Ojalá que pronto se den las condiciones para que lo puedan implementar nuevamente”, finalizó.

Por Antonio H. Mandujano