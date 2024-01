Juan José Origel podría tener un hijo que no conoce

Durante muchos años Juan José Origel ha mencionado que no le hubiera gustado tener hijos y es feliz con sus mascotas, sin embargo, el conductor de espectáculos podría tener un hijo que no conoce.

En entrevista con Yordi Rosado, Pepillo Origel reveló que hace un tiempo le comentaron que tiene un hijo que tuvo junto a una mujer originaria de Montreal, ciudad en la que vivió en su juventud.

“Según esto tuve un hijo que nunca lo conocí. Una amiga que tuve en Montreal tenía los sábados una muchacha que vivía junto, muy bonita, una franco canadiense. Tuve relaciones con ella y después me dijeron que tuve un hijo”.

El famoso mencionó en la entrevista que poco después regresó a México y la mujer nunca lo buscó para decirle que estaba embarazada, así que no cree del todo que en realidad tenga un hijo.

“Me dicen que vive en Nueva York y yo no creo, no sé. Nunca dijo nada, me regresé y nunca supe yo. Esa es la historia”.

Yordi Rosado le cuestionó a Juan José Origel si en algún momento pensó en tener hijos y el conductor respondió que no.

“No, porque la vida me cambió y para qué”.

Aunque no tiene hijos, Pepillo Origel dijo que considera a sus dos perritos como unos, les tiene un gran amor y que cuando se retire de la televisión se iría a vivir con ellos a León, Guanajuato o a España.

El famoso incluso explicó que cuando ha tenido parejas nunca duerme en la misma cama con ellos, ya que eso solamente lo hace con sus mascotas.

“Los amo con toda mi vida, duermen conmigo. Yo tengo una recámara para la pareja y yo una con mis perros, no puedo dormir solo. Uno duerme arriba (por su cabeza) y otro acá (por sus piernas). Duermo muy a gusto, vivo muy bien”.