Agenda de la ASE

No debe verse como un cobro de facturas, pero existe un proceso que se debe seguir hasta que salten; desfalcos, saqueos, el robo y encubrimiento que presuntamente de hicieron a través de Auditoría Superior del Estado, para beneficiar a ex Alcaldes, ex Secretarios, legisladores, ex legisladores y muchos otros.

La tarea, hoy se está realizando con precisión jurídica y elementos de pruebas fiscales, que seguramente se encaminará para demostrar en los tribunales los actos de corrupción que cometieron personajes como Oscar Almaraz, Gustavo Rivera, el ex alcalde Xicoténcatl González Uresti, Pilar Gómez, Francisco García Cabeza de Vaca, Gerardo Peña, e incluso magistrados como Javier Castro Ormachea, entre otros.

Sin pasar por alto la revisión de cuentas públicas de la 65, 64, 63 Legislatura, además de la revisión de las cuentas públicas al IETAM y la distribución que hicieron de recursos públicos a los partidos políticos para saber en qué se gastaron estos fondos los institutos políticos.

La agenda de Francisco Noriega Orozco, el nuevo Auditor Superior del Estado que entrará en funciones el 9 de febrero de este año, será demostrar, con todo el trabajo que también ha hecho la Contraloría y las áreas administrativas y jurídicas, cuál fue la ruta del supuesto dinero que desapareció y cómo operó una administración que saqueó al estado, pero en sus posturas y defensas habló siempre de haber actuado bajo ‘honestidad’.

Durante 2017 y 2018, la Auditoría Superior del Estado había interpuesto una denuncia penal por el desvío millonario que se hizo en agravio al IPSSET y donde se señaló al actual diputado federal Oscar Almaraz Smer.

Desde esa etapa, el Auditor interino debe ir recabando la información porque, por muchos meses se ha contado una serie de aspectos que terminaron por sorprender a los ciudadanos y en Ciudad Victoria, particularmente en el gobierno de Xicoténcatl González Uresti, se cometieron una serie de irregularidades financieras que hoy deben conocerse de forma legal y hasta donde el sistema de justicia lo permita, para no violar el debido proceso.

Quienes saquearon al estado de una forma alarmante, tuvieron cómplices, y casualmente, son los mismos que la Auditoría Superior del Estado con Jorge Espino Ascanio estuvieron presionando, y se trata de ex alcaldes o, en su momento, alcaldes, ex gerentes de Comapas, ex tesoreros de ayuntamientos, ex secretarios de gobierno o ex funcionarios de primer y segundo nivel de administraciones anteriores.

La tarea no será fácil para Noriega y es que solo desde la Auditoría Superior del Estado investigar al aún auditor Espino Ascanio y confirmar o descartar esos actos de extorsión que se cometieron con el uso de las cuentas públicas será muy interesante saber cómo operaron desde esta dependencia pero además, todos los beneficios que se alcanzaron para su familia cobrando facturas en la mayoría de los Ayuntamientos y dependencias e instituciones como la UAT.

Cada uno de los procesos debe ser cuidadoso, y la ciudadanía debe conocer, desde la nueva ASE con Francisco Noriega, cada proceso que se cometió para dar protección a quienes afectaron las finanzas del estado y quiénes son los que lo cometieron.

La buena.

El mensaje que emitió el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia David Cerda, el sábado, con motivo de su informe anual y frente al gobernador Américo Villarreal, da una muestra de la institucionalidad que mantiene hoy el Poder Judicial en Tamaulipas.

Cerrar la puerta a la justicia selectiva y dar el respaldo a quienes, por sus condiciones de pobreza y humildad, no pueden defenderse para buscar justicia, habla también de una nueva justicia para todos, como lo expuso el Magistrado Presidente.

El nuevo rostro del poder judicial y el respaldo que dio a los jueces y personal judicial hablan también de la defensa y el cuidado que se está haciendo para una mejor y justa aplicación de la ley.

Atrás quedaron las intimidaciones que tenían los jueces o secretarios por parte de ex funcionarios de la administración anterior. Desde el sábado, se han confirmado el envío de mejores señales para Tamaulipas en el tema de justicia y se dieron con la presencia de los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo ante los testigos de calidad

POR ARTURO ROSAS H.