“Es genial”: Robert Deniro habla sobre ser padre a los 80 años

Fue en abril de 2023, cuando Robert De Niro, de entonces 79 años volvió a ser padre junto a Tiffany Chen de 45 años, cuando la pareja anunció el nacimiento de su hija Gia Virginia, sin embargo, el actor no se había pronunciado al respecto, hasta ahora.

Y es que recientemente en una entrevista con AARP Tha Magazine, el intérprete de “Taxi Driver” se sinceró sobre esta etapa de su vida y habló por primera vez sobre su sentir de convertirse en padre nuevamente a su avanzada edad, en la que muchas personas disfrutan a sus nietos.

A casi un año del nacimiento de la pequeña Gia Virginia, el actor aseguró que se siente “genial” ser padre a su edad.

“Soy un papá de 80 años y es genial”, confesó con la voz entrecortada al hablar de su pequeña hija.

Además, aseguró que el nacimiento de la bebé le ha dado un nuevo sentido a su vida.

“Todo lo que me consume o me preocupa, o esto o aquello desaparece cuando la miro. Eso en sí mismo es maravilloso… Simplemente te miran y lo asimilan, así que no sé, a dónde ella cuando crezca, pero ella está pensando, está observando todo. Es realmente interesante”, dijo conmovido.

El actor también expresó que busca pasar mucho tiempo con su pequeña y disfrutar cada minuto con ella.

Robert De Niro tiene 7 hijos en total, Gia, de nueve meses, Helen de 11 años, Elliot de 25, Raphael de 26, los gemelos Aarón y Julian de 27 y Drena de 51.

