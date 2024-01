Fuerte olor a químico en colonia Miramar de Altamira

ALTAMIRA, TAM.- Residentes del sector de Miramar en Altamira denunciaron que se ha registrado un fuerte olor a sustancia química desde la noche del domingo.

Comentaron que algunas personas presentan mareos y otras afectaciones en ojos y garganta, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades para que lleven a cabo una investigación.

A un costado de la colonia se ubica la planta Chemours y los habitantes temen que se presente la fuga de un producto que los ponga en riesgo.

“No sabemos qué sustancia estamos respirando, es un olor a sustancia química y con el aire se siente más fuerte “, comentó la residente del lugar, María Hernández.

El señor Marco del Ángel, refirió que vive por la Parroquia de San José Obrero y que en la madrugada del lunes tuvo que cerrar todas las ventanas por el fuerte olor a químico, primero pensó que había fuga de gas en su tanque y hasta lo revisó.

“Hay horas en las que se calma el olor, yo me paré en la madrugada porque me despertó, pensé que tenía fuga de gas, pero no era nada del tanque”.

En octubre del 2022 se registró una contingencia similar, sin embargo en aquella ocasión las autoridades no pudieron determinar el origen del olor.

“Hay que saber qué material fue, seguramente no fue cloro porque tiene otro tipo de síntomas más agresivos, pero estamos investigando, no tan solo protección civil, sino todo un cuerpo de salud del estado y municipio, está Coepris, Jurisdicción Sanitaria, Profepa y Protección Civil Regional y nosotros los municipales”, señalaron las autoridades.

POR OSCAR FIGUEROA