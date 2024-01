Olga, ya es senadora

De una u otra manera, Olga Sosa Ruiz, sin iniciar las campañas, ya es Senadora de la República.

Ella irá en fórmula, con el bueno para nada de José Ramón Gómez , alias JR, pero la actual secretaria del Trabajo en el estado, va en la primera posición lo que garantiza su llegada a la cámara alta.

Aunque, ella lo ha dicho muy segura que va a ganar las elecciones que se avecinan, pues es una mujer muy colmilluda en el mundo de la política de esta entidad.

Olga es una mujer que se la ha rifado con la famosa 4T, por que en parte están reconociendo su trabajo y por eso será la carta fuerte ( femenil) al senado de la República.

Ella fue funcionaria municipal de Tampico, así fue su ingreso a la política de la zona sur de Tamaulipas,antes formaba parte de la iniciativa privada como una emprendedora.

Fue candidata a la Diputación local y ganó, de igual manera en la Diputación Federal que jugó por Tampico, fue de las primeras personas que se sumó y participó de lleno en la campaña con el DOC.

Tal vez por ser una de las personas que siempre fue leal a la campaña de AVA, desde la capital del estado saben y saben muy bien que Olga va con todo por Tamaulipas.

Desde que llegó a la Secretaría del Trabajo ha hecho una revolución, de una dependencia sosa y muerta, ha hecho acciones, trabajo, movimientos y ha generado muchos resultados en apoyo como defensa de los derechos laborales de los trabajadores Tamaulipecos.

A Olga la conocen y la conocen muy bien en la zona sur del estado, pero también en la frontera y por su puesto, ha dejado huella en la capital del estado de su trabajo y de sus ganas de trabajar por los Tamaulipecos.

Los Tampiqueños siempre han demostrado ser personas de metas y de retos, por lo que ella tiene toda la intención de arrasar en estas próximas elecciones que se avecinan.

Además en el estado, la 4T, pasa por un buen momento, porque Morena ( aunque muchos hagamos changuitos para que gane Caludia ), lo cierto es que se mantendrán en la presidencia de la República.

Y es un hecho que Olga Sosa Ruiz, será Senadora y una aliada para Tamaulipas.

SE MANTIENE MAYRA EN EL PRI ESTATAL.

Ahora con la llegada de paloma Guillén Vicente a la Dirigencia estatal del PRI Tamaulipas, terminó la etapa de secretaria general de Mayra Ojeda.

Pero fue invitada por la tampiqueña a la secretaría de operación política del Comité Estatal del tricolor, por lo que ha sido reincorporada.

Sabemos que Mayra, quien actualmente es regidora de Madero, hizo buen trabajo en su cargo anterior, donde agarró experiencia y mucho colmillo, por lo que ahora forma parte de la nueva dirigencia estatal.

Mayra es un cuadro que ha logrado hacer carrera política propia, sin padrinos ni puches, todo se lo ha ganado por mérito propio.

Es de las regidoras más destacadas de todo el estado y que cumple, sin descuidar su participación estatal, ni sin dejar de combinar su vida empresarial, además de estar formando una familia.

Pocas mujeres pueden combinar todas estas actividades y ella lo ha logrado hacer perfectamente.

¿QUE ONDA CON LOS TAPADOS MORENOS?

Los suspirantes morenos “tapados” están esperando a que les llegue la bendición de que serán los candidatos para estar renunciando a sus

cargos.

Siguen de miedosos que no quieren que nadie se entere de que se registraron para que no se burle de ellos cuando se queden como el can de las dos

tortas.

Todo mundo se apuntó para Diputados, Senadores y hasta de regidores para buscar la manera de mantenerse cobrando y viviendo a costillas de papy Gobierno.

Recuerde: ¡ No se vale Chillar ¡

POR MARIO ALBERTO PRIETO