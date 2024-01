Preparan demanda por cierre de accesos a 10 colonias de Altamira

Prepara el ayuntamiento de Altamira, una demanda en contra de CAPUFE por tener bloqueados los accesos a 10 colonias, lo que afecta a más de 30 mil habitantes.

Desde hace 10 años, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), colocó sobre el libramiento poniente de Tampico vallas metálicas y obstruyó el paso a colonias como la Acapulquito, Huatulquito, Colinas de la Laguna entre otras, por lo que sus residentes deben ingresar por sectores de Tampico.

“Se nos ponen muy erizos y no hacen tampoco y no dejan hacer tampoco y lo que queremos es abrir, están cometiendo un delito porque tienen cerrado el acceso a Colinas de la Laguna, también a Huatulquito, Acapulquito y no es posible que para llegar ahí tengamos que rodear a Tampico para poder llegar a nuestro municipio”, declaró el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez.

Cuestionó que el acceso al Palacio de Justicia también haya sido cerrado, pero el de las empresas aledañas esté abierto.

“Vamos a tener que presentar una demanda que están afectando los intereses de los ciudadanos y siempre busco el diálogo para llegar a acuerdos y eso espero porque afectan los intereses de la población”.

Propone la colocación de un semáforo entre el libramiento y el Bulevar Lázaro Cárdenas de la colonia Tampico Altamira, sitio en el que ocurren de manera frecuente choques, pero CAPUFE no lo autoriza.

“Afectan a miles de ciudadanos a los que les bloquean los accesos, estás hablando de 30 mil habitantes. También tenemos los accesos a fraccionamientos privados como Punta Laguna que nosotros iluminamos, pero llegas al libramiento y hay una oscuridad total”.

Armando Martínez Manríquez, insistirá ante la Secretaría de Comunicaciones el retiro del muro de contención y espera que a corto plazo tenga una respuesta.

“No permiten el acceso al Palacio de Justicia, pero adelante está Concretos Tancol y ahí sí lo permiten, acceso directo desde la carretera y a los ciudadanos no. Estoy esperando una respuesta definitiva, son como 10 colonias”, terminó.

Óscar Figueroa/La Razón