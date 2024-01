Tiene Tres Meses Esperando Medicamento del IMSS

Desde hace tres meses, que el Instituto Mexicano del Seguro Social no le surte un medicamento a la señora Ana María Barrios Martínez de 76 años de edad.

“La linagliptina tiene dos o tres meses que no la surten, vamos al IMSS de Madero y nos mandan a Altamira, y el médico de aquí nos dice que nos lo deben de dar allá”.

La linagliptina se usa para los pacientes con diabetes y refirió que tiene un costo de casi dos mil pesos.

“Soy diabética, me hacen diálisis porque estoy mal de los riñones también y venimos a traer medicamentos para que les sirva y nos consiguieron las muchachas lo que nos faltaba que el seguro no nos ha brindado”.

La residente de Altamira detalló que a ella le hacen diálisis desde hace tres años y entre las secuelas que le generan están los mareos.

“De los riñones tengo como tres años y me hacen diálisis, me mareo y no puedo salir sola y es necesario el medicamento, pero no lo hay, solo me dan ciertas cosas y otras no las hay”.

Ana María Barrios Martínez, acudió al módulo del kilómetro de medicamento, en donde lograron regalar parte de las medicinas que el seguro social no le surtió.

“La linagliptina cuesta como 1,800 o 1,900 pesos, debo tomar una cada 24 horas y otros medicamentos, pero ahorita nos dieron unos las señoritas”.

Óscar Figueroa/La Razón