Al movimiento de la Cuarta Transformación, “no lo detiene nadie” de cara al futuro: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al movimiento de la Cuarta Transformación “no lo detiene nadie” de cara al futuro y a tan solo cuatro meses de que se realicen las elecciones de junio próximo.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador pidió al pueblo de México no temer pese a que le queda poco tiempo para que termine su sexenio.

“Hay mucha gente que quisiera que yo me quedara, que me está diciendo ahora ‘ya se va y tenemos esto pendiente’ y les digo va a seguir lo mismo, va a ser hasta mejor, porque ya sentamos las bases y ya limpiamos el camino”, declaró.

“Este movimiento no lo detiene nadie, ya se echó andar, y lo echó andar el pueblo y millones de mexicanos. Le digo al pueblo de México: no hay nada que temer, vamos a seguir avanzando y no nos preocupemos por las campañas mediáticas, ya no tienen efecto” dijo..

El mandatario mexicano detalló que su movimiento se encuentra “muy arriba” y que tienen el apoyo de la mayoría del pueblo de México. Incuso, apuntó que a sus opositores “ya se les acabó el tiempo”.

“No es para presumir pero estamos muy arriba, tenemos el apoyo y el respaldo del pueblo, de la mayoría del pueblo”, manifestó.

“Ya no van a poder (sus opositores), porque ya se les acabó el tiempo pero no deben culparnos a nosotros de sus fracasos, cuánto tiempo tenían y hasta ahora no tienen una propuesta, por eso me dio gusto que hace unos días dijeron que iban a apoyar nuestra propuesta de las pensiones, qué bueno, pero les faltan más cosas”, puntualizó en el Salón Tesorería.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA