El cultivo de la amistad

Desde hace 18 años se reúnen por lo menos una vez por mes, pero la de ayer no fue un encuentro común y corriente.

Dieron la bienvenida a uno de los socios fundadores, el más querido, el jefe político, el hijo pródigo que extrañaron durante los últimos sexenios.

En el rancho del diputado local EDGAR MELHEM SALINAS se reunieron a almorzar para compartir viejos anécdotas, conversar de los planes del presente y el futuro y de la recomposición de la política en Tamaulipas.

Después del sexenio de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES hay un antes y un después en la historia de los priístas, pues el partido se vino de picada, perdieron todo lo que tenían y hoy apenas conservan 4 alcaldías y dos diputados locales plurinominales.

Y no se ve que en el futuro vayan a ganar más terreno, pues en el convenio de coalición que hicieron con el PAN y el PRD, simplemente fueron avasallados.

Le tocaron las cuatro alcaldías que ya tienen en sus manos, pero de ahí en fuera no se les ve mayor oportunidad de crecimiento, son negociaciones en las que fueron ignorados.

Las posibilidades de recuperación son nulas para el PRI, necesitaban una figura como la del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES para que encabezara ese esfuerzo de recomposición partidista. Fue EUGENIO el último líder priísta en obtener un carro completo en la entidad, lo hizo porque era un excelente estratega política, sabía aplicar todos los recursos que tenía a su alcance.

Ayer en el rancho de EDGAR, estuvieron presentes tres ex presidentes del PRI, los tres de la era post EUGENIO, como es el propio MELHEM, además de SERGIO GUAJARDO y CARLOS SOLÍS.

Pero, también estaban otros personajes muy conocidos, como los líderes ganaderos PEPE GUERRERO y EUGENIO BENAVIDES.

Todos tienen la duda de si EUGENIO será o no el candidato al Senado, pero tras la reunión terminaron de la misma manera, EUGENIO les contestó que lo sigue pensando, todavía nada está definido, aunque el planteamiento del Partido Verde sigue vigente.

Por lo pronto, los personajes reunidos en el rancho de MELHEM ya establecieron el compromiso de apoyar sus aspiraciones en caso de que se lance al Senado.

Para EDGAR tiene algo muy claro y es que los amigos son para siempre, en las buenas y en las malas, por lo que lo apoyarán en sus proyectos.

MELHEM, estableció del encuentro:

“La amistad se siembra, se cultiva y así, permanecerá dando frutos siempre. ¡Después de 16 años nos seguimos reuniendo este gran equipo de amigos! Un gusto saludarlos a todos, en especial a Geño Hernández”

EDGAR reconoce a EUGENIO como su amigo, estuvo pendiente de su proceso legal, ahora estará presente en su nuevo proceso de retorno a la política, al igual que aquellos amigos que se reúnen desde hace años, dispuestos a formar parte de su equipo de campaña.

Por cierto, EUGENIO comió ayer con su amigo MARIO RUIZ PACHUCA, quien ya se reporta listo para ser su jefe de prensa en la próxima campaña.

En la UAT se desarrolló un proceso de gran trascendencia para la comunidad docente y estudiantil que el miércoles ejerció su voto universal, libre y secreto para elegir al nuevo Rector. Fue una jornada histórica en la UATA desde su fundación hace 63 años en la UAT siempre habían sido candidatos únicos.

El jueves contabilizaron los votos de los candidatos registrados la Mtra. JUANA MARIBEL SOBERÓN GARCÍA y el MVZ DÁMASO LEONARDO ANAYA ALVARADO.

Hoy viernes 9 de febrero, informarán los resultados de la elección y se hará la declaración y toma de protesta de la persona que resulte electa para ocupar la rectoría.

