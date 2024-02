Investigadores revelan en qué estado nacería un nuevo volcán en México

Hay muchos fenómenos a los que los seres humanos le tenemos miedo. Desde un sismo hasta un tsunami siempre despiertan la angustia de los habitantes de dicho planeta. Sin embargo, en esta ocasión te compartiremos una de las últimas investigaciones que encabezan científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La región donde se encuentran los volcanes Tancítaro y Paricutín, entre Michoacán y Guanajuato, vive una intensa vigilancia especializada ante la posibilidad de que nazca un nuevo volcán. A continuación te explicamos por qué se ha llegado a dicha hipótesis.

Un volcán es un lugar situado sobre la superficie terrestre en el que se produce la expulsión de material magmático, total o parcialmente fundido. La acumulación de este material, por lo general, adopta una forma aproximadamente cónica alrededor del punto de salida.

¿Qué dicen los especialistas de la UNAM sobre el nacimiento de un volcán?

Denis Legrand, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, señala que en los últimos 25 años se han observado enjambres sísmicos que sugieren el movimiento del magma a profundidades de entre 8 y 15 kilómetros. Dicha reacción a llevado a la colocación de estaciones que analizan cada movimiento.

Cabe señalar que la última erupción en la zona de Tancítaro y Paricutín ocurrió entre 1943 y 1952, una marca que dejó estragos en el perímetro para toda la eternidad. Por fortuna, los habitantes de áreas cercanas pudieron evacuar a tiempo antes de que la lava destruyera sus patrimonios.

De acuerdo con Legrand, los más de 100 mil sismos registrados entre 2020 y 2021, muchos de ellos imperceptibles para los habitantes, refleja un intento continuo del magma por alcanzar la superficie. La preocupación radica en si estos movimientos son precursores de la aparición de un nuevo volcán en este campo volcánico en Tancítaro.

¿Qué hacer si vives cerca de un volcán?

•Evita hacer actividades al aire libre.

•Protege tus ojos, nariz y boca, con un tapaboca húmedo, si tienes la necesidad de salir a la intemperie.

•Cierra puertas y ventanas.

•Sella con trapos húmedos las rendijas y las ventilas, para limitar la entrada de ceniza a casas y edificios.

•Sacude la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies.

•Tapa tinacos y otros depósitos para que no se contaminen.

•Cubre aparatos, equipos y automóviles para que no se deterioren ni rayen.

•Evita conducir el automóvil, ya que la ceniza reduce la visibilidad y vuelve el pavimento resbaladizo.

•Recomienda a niñas, niños, así como a personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias que eviten el contacto con la ceniza.

•Si tienes mascotas, vigila que el agua y los alimentos que consumen no se contaminen.

