Denuncian alumnas a maestro de Altamira por acoso; lo separan del cargo

TAMPICO.- Separan de su cargo al maestro de la Secundaria General Número 2 “Joaquín Contreras Cantú de Altamira” que fue señalado de acosar a unas alumnas.

Al ser notificadas de la situación, las autoridades educativas comenzaron con la investigación y el tiempo que dure, el profesor no podrá seguir con las clases.

El pasado viernes, padres de familia de la secundaria que se localiza en el fraccionamiento Los Prados, se manifestaron para exigir la destitución del maestro de Ciencias Naturales, quien presuntamente hizo tocamientos a unas estudiantes.

El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), Jorge Luis Cisneros Martínez precisó que en una primera instancia se levantó un acta de hechos por parte de la directora, en donde se estableció la queja de los padres de familia.

“Las consecuencias del acta son la separación del docente al cual se le hace la queja, se le separa y se le manda a la supervisión de la escuela y se manda lejos del plantel”.

Puntualizó que hasta el momento no se puede establecer si es culpable o inocente, ya que la investigación está por iniciar, pero como medida se optó por separar al docente.

“La queja que nos llega es precisamente ese motivo de un maestro que presuntamente estaba generando un tipo de acoso, ahí hablan en el documento que yo tengo de unas menores, hablan de menores de la escuela”.

Añadió que en el acta recibida se indica que el acoso se daba por medios electrónicos, de redes sociales.

Dijo conocer de que el maestro tiene dos años en la secundaria al haber sido cambiado, pero desconoce si tuvo un problema similar en la primera escuela.

“En el acta no menciona que tenga una relación familiar con la directora del plantel, él ya no está ahí, él ya fue retirado y en lo que respecta a la secretaría hay sanciones administrativas como rescisión de contrato y de no comprobarse también la reintegración a sus labores”, precisó Jorge Luis Cisneros Martínez.

Por. Óscar Figueroa

La Razón