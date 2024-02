Desvían a La Boca agua que negaron a productores

CD. VICTORIA, TAM.- En el 2023 el gobierno del Estado de Nuevo León por acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) denegó el trasvase de la presa “El Cuchillo” a la Marte R. Gómez en Tamaulipas, por consecuencia de la sequía que azota la región noreste de la República Mexicana, acordando que el agua del embalse sería utilizado para consumo humano y no para actividades agrícolas como cada año se cumplía de acuerdo a lo establecido en el año de 1996.

Sin embargo, el gobierno del vecino del Estado ha emitido una serie de declaraciones que violan lo acordado con el uso del agua al querer destinarla para uso turístico de esta próxima temporada vacacional de semana santa, lo cual, los agricultores afectados de Tamaulipas y usuarios del Distrito de Riego 026 bajo río San Juan, a donde llegaba el recurso hídrico del trasvase año con año, señalaron como algo ilegal, por lo que advirtieron que si les hace falta agua para los riegos de auxilio de su extensión agrícola, la van a tomar de El Cuchillo.

Así lo anunció Marco Antonio Garza Acosta, presidente del Módulo II-2 del DR-026 y presidente del Comité Hidroagrícola del Distrito de mismo distrito, señalando cómo es que Samuel García está haciendo un mal uso del recurso hídrico que sería solamente para uso doméstico y en años pasados para el tema agrícola de Tamaulipas, pues pretende llevar el 50 por ciento de lo que tiene el Cuchillo hacia la presa “La Boca” para fines de esparcimiento social. Por dicha razón, hizo un llamado a la CONAGUA si es que se niega a brindar más agua para sus cultivos, que lo que ocupen lo extraerán a la fuerza ante el nulo apoyo que está les brinde.

“Es algo totalmente ilegal porque el acuerdo de 1996 establece claramente que el agua de “El Cuchillo” debe ser solamente para uso doméstico de Monterrey y uso agrícola de Tamaulipas” señaló. “Si por alguna razón no completamos con el agua que tenemos autorizada le vamos a pedir a la Conagua que nos apruebe un nuevo trasvase hacia la presa “Marte R. Gómez”. No tiene pretexto para decirnos que “no”, porque “El Cuchillo” está en muy buen nivel, tanto que el gobierno de Nuevo León la está usando para fines turísticos; pero si salen con que no nos la van a dar pues la vamos a robar.

Se van a a tener a las consecuencias de los usuarios porque no vamos a permitir que teniendo agua no podamos hacer uso de ella”, advirtió Garza Acosta. Y es que son cerca de 4 mil usuarios que fueron afectados por “el marranero” que las autoridades hicieron con el convenio del agua que data desde mediados de la década de los 90’s.

Así también informó que la semana entrante habrá de reunirse con Luis Carlos Alatorre Cejudo, gerente de cuenca golfo norte de la CONAGUA, con en fin de saber porque se está destinando el agua del Cuchillo para otros temas no prioritarios que van totalmente en contra de lo acordado el pasado año.

En mismo contexto detalló cómo es que Reynosa está haciendo uso ilegal de 85 millones de metros cúbicos de agua procedentes de la presa Marte R. Gómez, aunque para consumo humano, es de forma arbitraria. Y es que señala que esa agua es para uso agrícola y no se está usando en este rubro por manejo indebido del ayuntamiento de Reynosa.

“Si quieren usar esa agua van a tener que pagar por ella. De grapa, nada. Ya le informamos de ello a los responsables de la Junta de Agua y Drenaje” refirió.



CONGRESO SE SUMA

Los diputados locales en Tamaulipas, reclamaron por unanimidad, el uso que con fines turísticos, le está dando Nuevo León, el trasvase del agua de la presa “el Cuchillo” a la presa “La Boca” y que viola por completo el acuerdo que condiciona el consumo humano y agrícola entre las dos entidades. El diputado, Edgar Melhem Salinas advirtió la irregularidad que comete el gobierno del estado de Nuevo León.

“Es incongruente que el año pasado no querían entregar el agua a Tamaulipas, argumentando que era para proteger el abasto al consumo doméstico de Monterrey, pero ahorita sí trasvasan agua a la presa la Boca para fortalecer y promover el turismo y comercio, sin importar si se afecta al consumo humano. Podemos decir, que para cumplir con los productores no había agua, pero para llenar una presa vacía y atraer el turismo si hay”.

Como Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, añadió, ya ha tenido pláticas con los productores del norte de Tamaulipas, particularmente con los del 026, por el consentimiento que da la Conagua a Monterrey.

“Es urgente que la CONAGUA revise y corrija estas acciones, para evitar la escasez del agua el uso doméstico y que en su momento se esté en condiciones de cumplir con el trasvase los productores de Tamaulipas”.

Melhem, propuso entonces hacer un llamado a la Conagua para que se suspenda el trasvase de “El Cuchillo” a la Presa “La Boca” y que se informe sobre las razonas que tuvieron para autorizar el trasvase y la cantidad de metros cúbicos que han trasvasado a dicha presa.

POR ANTONIO H. MANDUJANO