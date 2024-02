Incendian casa de adultos mayores en Altamira

ALTAMIRA, TAM.- A una pareja de adultos mayores, les quemaron su vivienda en el fraccionamiento Unidos Avanzamos de Altamira.

La señora Sara Amezcua Chávez, detalló que presuntamente rociaron gasolina y eso ocasionó que el fuego se extendiera rápidamente por la casa.

“Me prendieron primero afuera, me le echaron gasolina, me prendieron la lavadora, me quemaron la pantalla, abanico, las camas, roperos, toda mi ropa, la estufa”.

Ella, junto con su hermano invidente José Alfredo Arellano Viveros viven en calle Lomas del Real, número 715 y desde hace varios años se dedican a pedir dinero en el crucero del Bulevar Allende y Bulevar Cuco Sánchez de la zona centro de Altamira.

“Yo no les hago nada malo, me fueron a hablar enseguida y él como pudo se salió, los vecinos apagaron el fuego”.

A pesar de las condiciones en que quedó la pequeña casa, Sara Amezcua comentó que así duermen y personas les han llevado despensa, bases de cama, entre otras cosas, pero el mayor problema es que no tienen energía eléctrica.

“El problema es que no tengo luz, todo se quemó, no tengo dinero para comprar un cableado y así nos estamos durmiendo”.

Añadió que también presenta problemas de la vista y el único ingreso que tienen es el que reciben de la gente en la calle.

“Nosotros pedimos en el crucero para salir adelante y darle de comer, él no ve y yo casi me estoy quedando casi ciega”.

José Alfredo Arellano Viveros, relató que estaba solo en la casa cuando comenzó el incendio, despertó y toda la casa estaba en llamas, pese a su discapacidad visual logró salir, aunque su bastón quedó reducido a cenizas.

“Tenemos como 15 años viviendo en la colonia y poco a poco nos van ayudando porque perdimos mucho. Yo estaba solito y cuando desperté ya estaba la casa en llamas y salí como pude y todo lo adentro se quemó”.

Refirió que tiene 20 años con discapacidad visual y que el incendio fue provocado a las 04:00 horas del viernes 23 de febrero.

“Tengo 20 años de estar incapacitado y he estado en el semáforo pidiendo ayuda, de eso vivimos porque no tengo otra manera de conseguir dinero. A las 4 de la madrugada del viernes se registró el incendio, aquí solo estamos ella y yo”, terminó.

POR OSCAR FIGUEROA