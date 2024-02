Buscan se amplíe plazo en Tamaulipas para regularizar autos “chocolate”

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En poco más de 30 días, al último del mes de marzo, vence el decreto para regularización de autos americanos sin aún saber si se extenderá nuevamente este programa por algún tiempo más.

Lo que si se pretende es que continúe por varios meses más, informó la secretaria de Finanzas del gobierno de Tamaulipas.

Adriana Lozano Rodríguez detalló que se efectuarán los labores para que esto se dé y poder así beneficiar a más tamaulipecos con este acuerdo emitido por el gobierno federal.

“Se vence este próximo 31 de marzo, pero nosotros vamos a seguir luchando para que se pueda ampliar. Esto lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo”.

“Entonces en eso estamos muy contentos, vamos a seguir empujando, la pregunta era esa, vamos a seguir empujando para que sigan los tiempos de regularización y una nacionalización de los vehículos”, dijo Lozano Rodríguez.

De igual modo al ser cuestionada sobre la sobresaturación de autos chocolate que entran periódicamente al Estado por consecuencia de las constantes ampliaciones del decreto, expuso que mientras se efectúe un beneficio a la ciudadanía, pues que no se deje de hacer y recalcó que es un programa positivo que ha ayudado en muchos rubros al Estado.

Hay gente que dice, qué bueno, hay otra que dice, ‘oye ya hay que frenar el tema’, yo creo que si todavía tenemos unidades que son mercancías de procedencia ilegal en el país, pues qué bueno que haya esta oportunidad que esté abierta para poder regularizarlo. Qué bueno que con ese recurso que se obtiene de regularizar una situación podamos tener más calles pavimentadas en los distintos municipios, que eso es lo que nos ofertan.

“Y con esto también aquellas personas que no tienen la necesidad de hacer la regularización de un vehículo que no es de agencia, bueno pues nos permite transitar nuestros vehículos que son de agencia, pues mejor cuidados para poder transitar en las ciudades, mejor drenaje, etc. Entonces yo creo que este decreto emitido por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un gran éxito, un gran apoyo económico para todas las familias”, finalizó.

“Les invitamos a que vayan, a que sigan con el tema aprovechar el gran beneficio para lograr implementar su patrimonio, incrementarlo, perdón. Yo, ustedes saben, yo como diputada federal abanderé este proyecto y desde allí estuvimos empujando siempre para que se diera. Se dio, empujamos para que se diera más tiempo. Y desde acá como Secretaria de Finanzas también lo hemos hecho y no va a ser la excepción. Pero entre más tiempo más entran vehículos. Exacto. Ya vemos en los tianguis, en los domingos, en la paz, en la libertad. Y los precios también están… Mira, fíjate, les voy a decir, yo les quiero decir una cosa a todos. La verdad es que había muchísimas unidades, muchísimas unidades, no solo en Tamaulipas, sino en todo el país. Entonces, qué bueno. Hay gente que nos dice, somos el primer lugar, somos el primer lugar a nivel nacional y yo creo que aproximadamente tenemos el último año de ser el primer lugar en el tema de la regularización y o nacionalización de los vehículos.

Por Antonio H. Mandujano