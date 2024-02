La transformación de Tamaulipas ha sido paulatina, pero firme, en el año y medio de ejercicio constitucional del gobernador Américo Villarreal Anaya, como lo consignan las cifras que él mismo reveló al sintetizar las acciones en tres ejes fundamentales, durante el mensaje que ofreció en el Polyforum ‘Rodolfo Torre Cantú’ de Ciudad Victoria.

Esto permite deducir que, a su segundo informe de labores, el jefe del Ejecutivo estatal llegó consolidado. Más fuerte que nunca y acompañado de una entidad en franca recuperación y con certidumbre en su desarrollo.

Usted seguramente ha observado que el mandatario estatal suele ir al encuentro con el conglomerado, para de viva voz escuchar y atender sus demandas; y sin pasar mucho tiempo retorna a supervisar el avance de proyectos o entregar infraestructura.

Igual signa convenios de colaboración con el sector empresarial, en su búsqueda de crear nuevos y más empleos para los tamaulipecos; con las instituciones de educación básica, media superior y profesional, para impulsar la enseñanza; y las dependencias federales, que de una u otra forma se involucran directamente con el estado (Pemex, Hacienda, CFE y otras); sin descuidar, por supuesto, el aspecto político, ni el tema que a sus gobernados más interesa: la seguridad pública.

El contenido del segundo informe se pormenoriza en tres ejes (repito), que son:

+ Gobierno al servicio del pueblo;

+ Desarrollo inclusivo y sostenible; y

+ Política social para el bienestar.

Los tres, atendidos puntualmente, son parte del proyecto ‘humanismo que transforma’, y a la fecha han producido:

+ Más de 231 mil becas a estudiantes del nivel básico;

+ La entrega de más de 48 mil uniformes escolares, también para educandos del nivel básico;

+ Más de 1 millón 708 mil paquetes alimentarios;

+ Más de 1 millón 200 mil raciones alimentarias que se sirven en los comedores comunitarios;

+ 30 millones de desayunos calientes para la niñez;

+ Más de 108 mil apoyos y servicios mediante las brigadas ‘Transformando Tamaulipas’;

+ Más de 18 mil empleos formales (correspondiente al ejercicio 2023); y

+ Atención médica para más de 1 millón 600 mil personas, gracias al acuerdo IMSS-Bienestar.

Con recursos federales se han invertido, aquí en el estado, tan sólo en 2024, más de 317 mil millones de pesos en proyectos y programas; y se han destinado más de 167 millones de pesos de inversión para el parque vehicular de la Guardia Estatal.

Con el Sistema-DIF ha trabajado de la mano en la asistencia de niños, menores con discapacidad y apoyo a las madres trabajadoras y/o solteras; y ha impulsado el deporte y la recreación.

Hay confianza

La firmeza del mandatario le ha permitido tener plena confianza en lo que se realiza en las distintas áreas de la administración pública, mientras los nostálgicos del poder se tragan los vaticinios que hicieran cuando se les despegó de la ubre gubernamental, en un intento venenoso de mediante el rumor provocarle problemas.

Al trabajo de Villarreal Anaya obedece que haya capitales extranjeros, nacionales y por supuesto domésticos, que de nueva cuenta se muestren interesados en invertir en Tamaulipas y que se hable, en términos reales, de recuperación económica, de más empleos; de una política humanista, tendiente a ir al rescate de los más necesitados y asistirlos con proyectos productivos.

La congruencia del mandatario entre su oferta y los hechos logrados hasta ahora, asoma con más claridad, tras haber sorteado prácticamente el primer año con seis meses de gobierno.

Y es cuando la entidad recobra el paso y se vislumbran perspectivas firmes de recuperación.

Lamentablemente hasta hoy, todavía, los enemigos de Tamaulipas –quienes se cubren tras curules y escaños del membrete albiceleste, sobre todo–, siguen atendiendo consignas de algunos grupos de interés –u obedecen instrucciones de emisarios del pasado–, para promover (ilusas) conjuras desestabilizadoras tendientes a doblegar a Villarreal Anaya de cara al proceso electoral recurrente 2024, por (ellos) suponer que mediante el chantaje podrían recobrar ínsulas de poder.

Pero yerran en su insana pretensión, pues Américo no se arredra ni se debilita, sino que atiende su propio rumbo, ligado al futuro estatal.

Cierto es que ha sido objeto de un golpeteo mediático, en la Ciudad de México, pero éste no le ha hecho mella, pues tiene la firme voluntad y fuerza para asimilarlo y continuar luchando por la transformación con humanismo de Tamaulipas.

Pero con tiento, paso a paso como lo ha venido haciendo, pues las heridas que sus antecesores le hicieron al estado –si bien es cierto que muchas ya están curadas–, hasta la fecha no han cicatrizado del todo.

De ello existe constancia.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com