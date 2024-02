Narcopresidente

“Calumnia, que algo queda”

Francis Bacon, Sobre la dignidad y progreso de las ciencias,1620

Sin duda la presencia del narcotrafico y el aumento de la delincuencia han afectado gravemente la vida social de México, han sido una preocupación constante de sus gobiernos y los ha impulsado a trabajar para resolver esos problemas. Tan añejo es el tema como la entrevista que el periodista Álvaro Gálvez y Fuentes le hizo al Presidente Díaz Ordaz en la que le soltó mas o menos, “dicen los norteamericanos que México es el trampolín de las drogas hacia Estados Unidos” a lo que el Presidente Díaz Ordaz contestó “No hay trampolín sin alberca”.

El Presidente Echeverría autorizó al Ejército la Operación Cóndor que consistía en sobrevolar las sierras de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa e inutilizar los plantíos de amapola y marihuana rociando sobre ellos potentes herbicidas.

En el último sexenio del Siglo XX el Presidente Ernesto Zedillo creó el Instituto Mexicano para el Combate a las Drogas y nombró Director al General Jesús Gutiérrez Rebollo. Cuando fué informado de la complicidad de Gutiérrez Rebollo con un narcotraficante, lo destituyó, fué detenido, juzgado y sentenciado a 40 años de prisión en donde murió cumpliendo su condena.

El Presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotrafico, sacó al Ejército y la Marina de sus cuarteles para llevar a cabo, desde entonces, labores de combate al narco y al crimen organizado en todo el territorio nacional. Nombró a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, con amplias facultades de coordinación con todas las autoridades.

En 2019 García Luna fue detenido por la policía de Estados Unidos, juzgado en una corte de aquel pais y declarado por unanimidad culpable de tres cargos de narcotrafico en el ejercicio del cargo que le confirió el Presidente Calderón. Al respecto el expresidente dijo al Periódico El País “Tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió”. En marzo próximo el Juez dictará sentencia a García Luna.

En la última semana de enero de 2024 el medio denominado ProPublica dio a conocer un reportaje según el cual narcotraficantes habrían aportado millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en el 2006. Los asesores de la derecha opositora desataron de inmediato una campaña en medios y redes sociales con el hashtag #Narcopresidente refiriéndose a Lopez Obrador y #Narcocandidata refiriéndose a Claudia Shienbaum. En respuesta el Presidente López Obrador exigió del gobierno de Estados Unidos una explicación, porque la nota implicaba una filtración de una agencia gubernamental de ese país. La Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo a la Secretaria de Relaciones Exteriores que para ellos ese asunto estaba cerrado.

El día 21 de febrero el presidente informó en la conferencia mañanera que los representantes del periódico New York Times le enviaron 5 preguntas para fijar su posición respecto de un reportaje que publicarían con relación a una supuesta vinculación de su gobierno con el narcotráfico, el presidente rechazó públicamente cualquier relación, señaló al New York Times como un “pasquín inmundo” que lo estaba calumniando, y exigió una explicación del gobierno de los Estados Unidos

El New York Times publicó 22 de febrero el reportaje sobre posibles relaciones entre narcotraficantes y personas cercanas al Presidente, pero apuntó que Estados Unidos nunca abrió una investigación, señaló que eso dijeron tres personas con conocimiento del caso que no tenian autorización para hacer declaraciones, pero que no hallaron conexiones directas con el Presidente, también señalaron que buena parte de la información provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. y que por ello el gobierno de Estados Unidos no abrió una investigación al respecto.

John Kirby portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos no tiene ninguna investigación abierta sobre López Obrador y agregó que el Departamento de Justicia habría tenido la responsabilidad de revisar cualquier acusación y reiteró que no existe ninguna investigación del Presidente López Obrador acerca de relaciones con el narcotráfico.

La reacción de los presidentes Zedillo, Calderón y Lopez Obrador ante la información de vínculos de sus gobiernos con el narco hace la diferencia y permite entender quién es quién. Zedillo se indignó por la complicidad con los narcos de un funcionario de su gobierno, y lo metió a la cárcel. Lopez Obrador se indignó por la publicación de calumnias desmentidas por el Gobierno de Estados Unidos y las rechazó todas. Calderón expresó sus dudas por el veredicto de una corte de Estados Unidos que declaró culpable de narcotrafico a su Secretario de Seguridad Pública. Esa es la información disponible, las conclusiones le corresponden a todos los ciudadanos.

POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ