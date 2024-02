Ofrece Sedena 30 vacantes para mujeres en Batallón de Tampico

ALTAMIRA, TAM.- El Quinceavo Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tampico, solicita 30 mujeres para que se integren como soldados de infantería.

La Sedena participó por primera vez en la feria del empleo exclusiva para mujeres, la cual se llevó a cabo este martes 27 de febrero en la palapa del parque de la laguna de Champayán en Altamira.

El capitán primero de sanidad del Quinceavo Batallón de Infantería, Jonathan Otoniel Hernández declaró que han tenido un auge de mujeres en el batallón, han llegado a pedir informes y en la actualidad están en el proceso de selección.

“Es la primera vez que participamos en la feria porque se acaban de abrir las vacantes de mujeres en el armado de infantería”

Las interesadas pueden acudir a las instalaciones del Quinceavo Batallón de Infantería en un horario de 8 a 2 de la tarde y atenderán hasta que se cubran todas las vacantes.

“Estamos ofreciendo para soldados de infantería, las actividades que van a realizar es como las que vemos, serán un soldado más. Estamos reclutando puras mujeres, son 30 plazas las que tenemos, sí ha habido demanda y se reciben a mujeres entre los 18 y 29 años de edad”, informó Jonathan Otoniel Hernández.

Los requisitos son: ser mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, ser soltera y no vivir en concubinato, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30 años (29 años 11 meses), credencial de INE, Curp, constancia de situación fiscal, acta de nacimiento certificada, carta de antecedentes no penales, estatura mínima de 1.56, estar sano y apto clínica y psicológicamente para el servicio, índice de masa corporal máximo de 24.9.

