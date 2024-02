Intentan extorsionar a comerciantes de Altamira con falsos programas

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Intentan extorsionar a comerciantes del municipio de Altamira con falsos apoyos del gobierno estatal.

Los extorsionadores se comunican a los establecimientos y señalan a los encargados que el gobierno facilitará un préstamo, pero que deben depositar entre 5 y 10 mil pesos para hacerlo válido.

El consejero de la Cámara Nacional de Comercio en Altamira, Luis Manuel Pinete Gutiérrez reconoció que tiene conocimiento de cuatro intentos de extorsión en lo que va del 2024 y los números telefónicos tienen lada de los estados de Durango y Nuevo León.

“Es un tema complicado porque la gente no confía en sus autoridades, no quiere interponer una denuncia por los procesos, la invitación es que se interponga la denuncia. Tenemos casos de intentos de extorsiones que se han dado por la temporada, esperemos que no aumenten”.