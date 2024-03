En juego el rumbo de México

En sus marcas listos, fuera… Y arranca las campañas presidenciales de 2024 con Claudia y Xóchitl Gálvez.En unas elecciones históricas, donde sucederá algo que parecía impensable: Una mujer gobernará México.

A partir de este primero de marzo hasta el último minuto del 29 de mayo podrán buscar votos en busca de ganar las elecciones, son 90 días de campaña, donde tendremos la oportunidad de ver quien trae propuestas y quienes puras nubes mentales.

Lamentablemente, tenemos que reconocer, que la política es muy mediocre y pobre en nuestro país, pero tan pobre que solamente tenemos de dos sopas: la que representa Claudia , una total imposición del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al ser su su Corcholata favorita o la propuesta de la llamada “mafia del poder” con Xochitl Gálvez.

No hay más, esa es la neta, los de Movimiento Naranja a la Presidencia, Jorge Alvarez, va ser como la mascota de la campaña, y piensan que con su musiquita y con sus tennis fosfo, ya con eso la raza estará votando por ellos, pero están muy equivocados.

Mire, la del apellido proveniente de Lituania, representa la Continuidad de Andrés Manuel López Obrador, en todos los sentidos, incluyendo el gusto que él tiene por querer seguir mandando en este país, sería el poder tras el trono, o de primer mandatario sería el Presidente incómodo porque pretende agarrar de su títere a Claudia.

Esto es para que vea que el poder enferma a los políticos, pues apenas chupan el hueso, y no lo quieren soltar, se engolosinan con seguir y seguir, y eso le está pasando al cabecita de almidón, no se llenó con seis años.

Y la otra opción, es la del corazoncito, que asegura que hace las cosas por amor a México, yo diría que por pasión al poder y al dinero, como le sucede a todos los polakos.

En el caso de Xóchitl, no se le nota la capacidad para poder tomar el timón de este país, y eso es grave. Yo tengo la duda de si por lo menos se aprendió el abecedario completo y hasta la tabla del 10, pues siempre se la pasa diciendo puras burradas y puras payasadas, recuerden nada con exceso, y todo con medida y la señora sólo le falta la nariz y la peluca con tanta payasada que ha dicho en redes sociales

Hay que aclarar que ninguna de las dos son emanadas de un proceso democrático de su militancia, ambas, Xóchitl y Claudia, salieron de un circo que armaron en sus partidos para poder hacer esta faramalla, para querer mostrar que actuaron bajo los términos de la democracia.

Pero Xóchitl todo el mundo sabía que sería la candidata del PAN, antes que se diera conocer su nombre, es más, el propio cabecita de almidón, lo dio conocer en una de sus mañaneras.

Y en el caso de la doctora Claudia sabemos qué eso de la encuesta, es puro cuento, es una manera de como Morena se burla del pueblo, queriendo decir que sus candidatos salen de los más y mejor posicionados, eso que se los crea

su abuelita.

Vean nuestras opciones, están muy de la fregada para este año 2024, y lo malo y preocupante,es que una de ellas será la próxima presidenta de este país, nos guste o no, ojalá sea la menos peor, ya que nos queda.

Ya lo decía Porfirio Díaz, pobre de México: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, y yo diría que con el dedazo y ahora con el dedazo de Andrés Manuel López Obrador.

No le veo cara, a ninguna de las dos, que traigan la varita mágica para solucionar los mega problemas que vive actualmente este país, y eso es muy triste.

Tenemos el primer gobierno federal emanado de Morena, y va a heredar todo un desmother en materia de seguridad, educación, economía y empleo, no son calumnias, ahi están los datos duros, chequese el INEGI.

Y si elegimos a la peor … ¡Ya nos cargó el Payaso¡

CHUCHO VS OSEGUERA.

A nivel local, empezará la pelea de Chucho Nader vs Adrián Oseguera, para la Diputación Federal por Tampico, que ahora incluye los dos municipios.

Chucho estará arrancando en Madero y dará sus primeras semanas, casi casi, dedicadas a este municipio, para poder dejar sentada una estructura azul, para el día de la elección.

Todo parece indicar que lo estará acompañando Andrés González, en su primer día de campaña, Chucho busca contagiar Madero de su Tampico Brilla.

De Oseguera se desconoce si habrá de estar teniendo evento este viernes o lo hará , hasta el fin de semana.

Recuerde; ¡No se vale Chillar ¡

Por Mario Prieto