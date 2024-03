Escasez de medicamentos afecta a derechohabientes del IMSS en Victoria

CD. VICTORIA, TAM.- La falta de medicamentos básicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Victoria está generando dificultades para surtir recetas y afectando el servicio prestado a los derechohabientes, según informó Samuel Turrubiates Contreras, Presidente del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados.

Turrubiates Contreras señaló que, pese a una reunión realizada hace tres meses con el nuevo delegado del IMSS, en la que se comprometió a resolver la situación, los problemas persisten. “El se comprometió con nosotros a que se iba a solucionar la falta de medicamentos, que no íbamos a tener problemas para surtir las recetas, pero la verdad es que los compañeros pasan un calvario para que les entreguen sus medicinas”, detalló.

El déficit de medicamentos en las unidades médicas del IMSS alcanza el 40%, lo cual es altamente preocupante para los derechohabientes, ya que impide seguir tratamientos adecuados, poniendo en riesgo su salud. “El déficit de medicinas es parejo, no tienen ni para las enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y menos medicamento controlado para otras enfermedades”, agregó Turrubiates Contreras.

Los jubilados, quienes contribuyeron durante toda su vida al IMSS, lamentan no recibir un trato digno ni una atención médica de calidad en esta etapa crucial de sus vidas. “Lo que los compañeros quieren es una atención de calidad, que si el doctor nos receta tal medicina la encontremos en la farmacia del IMSS y no tengan que andarla consiguiendo por fuera o que tengan que esperar un mes para surtir su receta, porque las enfermedades no esperan”, insistió el presidente del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados.

Se estima que alrededor de 10 mil jubilados se ven afectados por esta situación, así como otros miles de derechohabientes en Victoria. Turrubiates Contreras aseguró que continuarán insistiendo con el delegado para encontrar una solución al problema de la escasez de medicamentos que aqueja a la comunidad.

POR RAÚL LÓPEZ GARCÍA