Meta para el desarrollo

Durante el último año, de acuerdo con los datos que proporciona el INEGI en el reporte de Población Ocupada en México, señala que entre enero 2023 a enero 2024 el total de la población de 15 años y más creció en el país en 1,652,039 personas. El crecimiento de la población se presenta principalmente en la Población No Económicamente Activa (PNEA), pasando de 39.7 por ciento a 40.2 por ciento, mientras que en el caso de la Población Económicamente Activa (PEA) decreció de 60.3 por ciento a 59.8 por ciento.

Dentro de la PNEA la población se clasifica en disponible y no disponible; con respecto a la primera, son aquellos que están en posibilidad de trabajar pero que dejaron de intentarlo al encontrar empleo; esta población en enero 2024 representó aproximadamente 5,100,000 personas, comparándola con la población desempleada representa prácticamente tres veces el tamaño de los desempleados. Esta población es la que no estudia y no trabaja, pero está en edad laboral, por lo tanto, es un activo que no contribuye a la economía mexicana. De hecho, debería considerarse como parte de la población desempleada, ya que en algún momento pretendía trabajar, pero no encontró empleo.

Durante el último año se crearon 552,498 empleos en el país, lo que representa solamente un tercio de lo que creció la población en edad laboral durante ese año. Del total de empleos creados, las mujeres fueran las más favorecidas; en total se crearon 305,525 puestos de trabajo, mientras que para los hombres se crearon 246,973 empleos formales.

Contemplando al total de la población en el país, se identifica que, de los 130 millones de mexicanos, menos de la mitad genera los ingresos que se reparten entre toda población. En términos relativos, esto significa que 45 por ciento de la población trabaja y genera los ingresos del total de la economía. En los países desarrollados, alrededor de 60 o 70 por ciento de la población genera los ingresos del total de la economía.

En este sentido, sigue habiendo un gran reto en el país en materia laboral; la necesidad de incorporar más población al mercado de trabajo requiere fomentar el crecimiento económico a través de la inversión nacional y extranjera, ya que es la única forma de elevar la creación de fuentes de empleos.

El déficit actual de empleos en el país para alcanzar mejores indicadores de bienestar se ubica en alrededor de los 18 millones de puestos de trabajos fundamentalmente formales. Al ritmo de generación de empleo actual, se requieren 36 años, eso considerando que la población se mantiene constantes, lo cual es inverosímil. Este es el tamaño del reto del estado para los siguientes años, por ello la insistencia de la necesidad de crecer más rápido. Usted ¿qué piensa?

