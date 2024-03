Reportan recaída en la salud de José Armando, joven que decidió dejar de luchar contra el cáncer

José Armando Guzmán Mendoza es el nombre de un joven aficionado del Cruz Azul cuya historia ha conmovido a todo el país pues a sus 14 años de edad decidió ya no luchar contra el cáncer que padece desde los cinco años por lo que abandonó su tratamiento de quimioterapias para comenzar sus cuidados paliativos y aunque ha manifestado que tiene miedo de dejar solas a su mamá y a su hermana, el valiente joven veracruzano ha manifestado que pretende disfrutar al máximo lo que le quede de vida por lo que expresó que tenía dos grandes anhelos: tener una fiesta de cumpleaños y conocer a la plantilla de “La Máquina”, no obstante, este último deseo se tendrá que posponer pues trascendió que tuvo una fuerte recaída en su salud.

El encargado de dar a conocer esta información fue el periodista deportivo, David Faitelson, quien a través de sus redes sociales confirmó que el joven aficionado del Cruz Azul sufrió una fuerte recaída en su salud, por lo que señaló que sus oraciones estaban con José Armando y con su familia.

“Me reportan que José Armando Guzmán Mendoza, el niño que es aficionado de Cruz Azul y que lucha contra el cáncer ha sufrido una recaída en su salud. Nuestras oraciones están con él y con su familia”, escribió el periodista de TUDN, quien acompañó su texto con una fotografía del joven originario de Xalapa, Veracruz.

Cruz Azul confirma que José Armando no puede viajar a la Ciudad de México

Luego de que se hizo viral el caso de José Armando, Cruz Azul informó a través de sus redes sociales que harían todo lo que estuviera en sus manos para cumplir el sueño de su joven aficionado de conocer a los jugadores de la plantilla, sin embargo, esto no será posible por el momento pues hace apenas unas horas emitieron un comunicado en el que confirmaron que el pequeño veracruzano se encuentra delicado de salud, por lo que no podrá viajar a la Ciudad de México, no obstante, reiteraron que en cuanto se pueda dispondrán de los recursos disponibles para celebrar el ejemplo de vida de José Armando.

“Azules, nosotros, al igual que todos ustedes, estamos conmovidos por la historia de José Armando. Queremos que sepan que desde el lunes ya estamos en contacto con su familia y doctora, pero sus condiciones de salud actuales hacen imposible que viaje a la CDMX. Tengan por seguro que dispondremos de todos los recursos para que, en cuanto sea posible, juntos, afición y equipo, festejemos el gran ejemplo de vida y lucha de José Armando”, comunicó “La Máquina”.

Cabe señalar que hace apenas unos días, José Armando, quien padece cáncer en la sangre, es decir, leucemia pudo cumplir su sueño de tener una fiesta de cumpleaños a la cual asistieron decenas de personas, quienes le llevaron regalos, pasteles y hasta piñatas, por lo que, solo queda pendiente conocer a los jugadores de Cruz Azul.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO