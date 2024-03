Conoce si te deben pagar doble por chambear en Semana Santa estos días

MÉXICO.- Uno de los periodos más importantes de todo el año es Semana Santa debido a que es cuando alumnos y algunos trabajadores pueden tener vacaciones, sin embargo, ¿es obligatorio que trabajes el Jueves y Viernes Santo? Esto sabemos.

La Semana Santa es obligatoria para algunas instituciones, y aunque hay empresas que dan todo el periodo completo para descansar, algunas funcionan de diferente manera conforme al giro de la misma.

No olvides que cada una de las empresas podrían dar a conocer qué días se van a descansar y qué pasa si los trabajas de manera ordinaria.

¿Es obligatorio descansar en Semana Santa?

Aunque Semana Santa es de suma importancia para los estudiantes, muchos de los trabajadores no tienen días para estar en familia y de vacaciones.

Esto se debe a que estos días no se encuentran dentro de los días de asueto que marca la Ley Federal del Trabajo, lo que significa que no es obligatorio que tengas un periodo de vacaciones.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo dentro de los días de asueto no aparecen los días de la Semana Santa, lo que significa que no es obligatorio que tengas que descansar durante Jueves y Viernes Santo.

¿Me deben pagar doble por trabajar en Semana Santa?

No, al no estar incluídos en los días de asueto si tienes que trabajar no se te pagarán dobles estos días, es decir, que si en tu empresa no dan estas fechas de asueto, tendrás que hacerlo de manera ordinaria.

Recuerda que todo esto depende del giro de la empresa así como el puesto de trabajo que ocupes.

¿Se puede salir de vacaciones en dichos días?

Aunque no está incluido en los días de vacaciones o descanso, muchas empresas si deciden descansar en estas fechas y les otorgan a sus trabajadores para pasar tiempo en familia.

¿Qué días son de asueto?

El 1o. de enero;

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El 1o. de mayo;

V. El 16 de septiembre

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VII. El 1o. de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

VIII. El 25 de diciembre, y

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO