Matamoros NO está arreglado

La cita iba a ser a la una de la tarde del jueves pasado en uno de los salones del Hotel Holiday Inn de la Heroica Matamoros.

Ahí estaban convocados los aspirantes a la anhelada candidatura de Morena a la presidencia municipal matamorense, el diputado local José Alberto Granados Favila, y el secretario de Bienestar Social del Ayuntamiento local, Carlos Ballesteros Gálvez.

Se desconoce si también estaba invitada a la reunión Adriana Lozano, secretaria de Finanzas del gobierno tamaulipeco.

Ese jueves, a las diez de la mañana, el delegado del CEN de Morena, Mario Llergo, se encontraba en Nuevo Laredo para anunciar lo que ya se esperaba: Carmen Lilia Canturosas, tras ganar con amplia ventaja la encuesta guinda, iba por su reelección en la alcaldía.

Tal como estaba programado, el siguiente punto para anunciar ‘el destape’ morenista era Matamoros. Aparentemente, ya estaba todo preparado.

Sin embargo, al filo del mediodía una llamada telefónica informó que se suspendía y se posponía la reunión del delegado Mario Llergo con los aspirantes a la presidencia municipal de Matamoros.

En vez de enfilarse hacia Matamoros, Mario Llergo se trasladaba a Río Bravo para confirmar otra virtual reelección: Joel Eduardo Yáñez Villegas era el candidato elegido por la 4T a la alcaldía.

De entonces a la fecha, al menos hasta anoche, no se ha vuelto a citar a los aspirantes a una reunión para anunciar el resultado de la encuesta aplicada por Morena para elegir candidato a la alcaldía de Matamoros.

Como todos saben, Alberto Granados está peleado con el actual alcalde, Mario López, conocido popularmente como ‘La Borrega’. El pleito entre ambos parece no tener solución política ya que existen denuncias y litigios.

Hace seis años, cuando Morena ganó la presidencia municipal de Matamoros, Mario López designó a Beto Granados como secretario de Bienestar Social del Ayuntamiento. Beto era parte de su círculo cercano, era su ‘hechura’. Desde ahí, de esa posición, se catapultó a la diputación local que hoy detenta.

La relación entre Beto Granados y Mario López comenzó a agrietarse y complicarse justo en esa campaña, en el proceso electoral de 2021, cuando ‘La Borrega’ iba por su reelección y José Alberto por la diputación local del Distrito 10. El distanciamiento llegaría al punto de no retorno cuando el conflicto político se tornó personal.

Cuentan que Beto Granados comenzó a correr por su propia cuenta, sin hacer equipo con el resto de la fórmula electoral morenista. A partir de ese momento, Mario López lo consideró un traidor.

Desde ese momento, ‘La Borrega’ comenzó a jugar la carrera de la sucesión con otra carta suya: el abogado Carlos Ballesteros Gálvez.

Primero, en 2018, Carlos Ballesteros fue director de Catastro. Casi un año después, fue designado secretario del Ayuntamiento. Al ser reelecto Mario López en la contienda de 2021, el Cabildo ratifica a Ballesteros como el segundo de a bordo del gobierno local.

Prácticamente a la par de que inició el proceso electoral tamaulipeco desde la perspectiva constitucional, en septiembre de 2023, Mario López nombró a Carlos Ballesteros como secretario de Bienestar Social a fin promoverlo como su posible sucesor.

Más allá de las diferencias y los vetos políticos, en algunas encuestas publicadas, existe un virtual empate técnico entre Beto Granados y Carlos Ballesteros.

En Matamoros el tema es muy claro: Mario López veta a Granados y vota por Ballesteros.

No obstante, como bien se sabe, la última palabra en esta sucesión de los municipios no se encuentra en manos de los alcaldes, sino del más alto mando de la 4T tamaulipeca.

Hasta donde se sabe, desde Ciudad Victoria ven con buenos ojos a José Alberto Granados Favila. No obstante, tampoco se quiere provocar una confrontación política que derive en la pérdida de la presidencia municipal para las huestes morenistas.

La tercera opción, la salida al enredo guinda en Matamoros es la postulación de Adriana Lozano a la alcaldía de Matamoros.

Pero… como aquí se apuntó hace varias semanas, Adriana Lozano no quiere dejar la Secretaría de Finanzas del gobierno tamaulipeco.

Ese es el dilema de la 4T tamaulipeca: enviar a Adriana Lozano como candidata a la presidencia municipal de Matamoros y desactivar la bomba de tiempo que estaría a punto de estallar o, en su caso, jugársela hasta donde tope con el diputado local Granados.

¿Quién será el candidato a la alcaldía de Matamoros? ¿Mujer u hombre? ¿Adriana Lozano o Alberto Granados? Aunque se encuentra bien posicionado, prácticamente se descarta a Carlos Ballesteros por ser ‘el gallo’ de Mario López… claro, en política las cosas dan un vuelco de la noche a la mañana.

Pronto, muy pronto, se conocerá la respuesta a este dilema político existencial de Morena en la esquina noreste del Nuevo Santander.

EL PROYECTO ILLOLDI POR LA ALCALDÍA DE CIUDAD VICTORIA

Desde que fue candidato de la coalición integrada por el Partido Verde, Morena y PT a la diputación federal por el Quinto Distrito hace tres años, el joven Gerardo Illoldi dejó una excelente impresión.

Prácticamente nadie le concedía posibilidades de competir frente a Oscar Almaraz, su adversario en esa contienda electoral. Sin embargo, Illoldi no solo puso contra las cuerdas a su experimentado contendiente, sino que, de acuerdo a todos los análisis, le robaron la diputación federal.

Con el triunfo de Américo Villarreal, el joven Illoldi llegó a una subsecretaría importante para el gobierno de la Cuarta Transformación tamaulipeca: Egresos, en la estratégica Secretaría de Finanzas.

Licenciado en Administración con maestría en finanzas, Gerardo Illoldi llegó a un lugar que le dejó un gran aprendizaje: observar el impacto que tiene la canalización de los recursos públicos para generar las condiciones del desarrollo social en una comunidad.

Es decir, observó en primera línea el impacto que busca alcanzar el gobierno humanista del doctor Américo Villarreal Anaya para transformar a Tamaulipas. Es una convicción genuina.

Ahora, a sus 31 años de edad, Gerardo Illoldi puede ser la carta que la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ ponga sobre la mesa para competir y ganar la alcaldía de Ciudad Victoria… una presidencia municipal que definitivamente no puede perder el más alto mando de la 4T tamaulipeca.

CHUCHO NADER ARRANCA CAMPAÑA POR EL OCTAVO DISTRITO EN CIUDAD MADERO

El candidato de la alianza ‘Fuerza y Corazón por Tamaulipas’ a la diputación federal por el Octavo Distrito, Jesús Nader Nasrallah, arrancó su campaña con una reunión que convocó a los representantes de los sectores sociales, productivos y, por supuesto, políticos de la oposición en Ciudad Madero.

Con Chucho Nader estuvieron tres exalcaldes de la urbe petrolera: Guadalupe González Galván, Jaime Turrubiates Solís y Joaquín Hernández Correa.

También estuvieron con el alcalde con licencia de Tampico los dos principales contendientes a la candidatura de la alianza PAN-PRI a la presidencia municipal de Madero: Andrés González Galván y el joven diputado local Carlos Fernández Altamirano.

También asistió Alba Alicia Verástegui Ostos, la hermana de ‘El Truco’ Verástegui, así como el doctor Francisco Castañeda, líder del panismo maderense; y Javier Morado, líder social del ala tradicional del partido blanquiazul.

Por supuesto, puntual en la cita, estuvo Arturo Núñez, tricolor de corazón y candidato de la alianza PAN-PRI a la senaduría tamaulipeca. También llegó Honoria Mar, suplente de la diputada federal Rosa María González Azcárraga.

Chucho Nader expuso sus primeras propuestas para que el Octavo Distrito, que abarca las ciudades hermanas de Tampico y Madero, brille.

El liderazgo de Chucho quedó demostrado al convocar a los distintos grupos y corrientes de la alianza panista-priista, así como a representantes sociales.

ADRIÁN OSEGUERA INICIA HOY SU ACTIVIDAD PROSELITISTA

Después de haber viajado a la Ciudad de México para estar presente en el Zócalo de la Ciudad de México en el arranque de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, hoy iniciará su actividad proselitista Adrián Oseguera, candidato de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ a la diputación federal por el Octavo Distrito.

El alcalde con licencia de Madero comenzará su campaña este sábado, a las seis de la tarde, en la emblemática Plaza Isauro Alfaro, en el corazón de la urbe petrolera.

Adrián Oseguera y Chucho Nader escenificarán, sin duda, la confrontación estelar de la elección federal tamaulipeca. ¿Quién ganará? Es una contienda de pronóstico reservado.

Y PARA CERRAR…

Hoy, en punto de las dos de la tarde, es la reunión de la Comisión Permanente Estatal del PAN en Ciudad Victoria.

Ahí se aprobarán las candidaturas a las diputaciones locales de representación proporcional y las candidaturas a las presidencias municipales que restan, entre ellas, Tampico y Ciudad Madero, junto con sus planillas de síndicos y regidores.

¿Qué sucederá? Los cabecistas tienen el control de esta Comisión. ¿Se respetará el acuerdo político que sostuvo Chucho Nader con Marko Cortés?

Si no se respeta ese acuerdo, el panismo podría irse despidiendo de la alcaldía de Tampico.

Por cierto, Andrés González Galván renunció en tiempo y forma a su cargo de magistrado de la tercera sala unitaria en el tribunal de justicia administrativa de Tamaulipas para aspirar a la candidatura del PAN a la alcaldía de Madero.

Andrés se juega el todo o nada.

POR EL KIOSKO / HÉCTOR GARCÉS