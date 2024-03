CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A unas horas de iniciar su campaña como candidato al Senado por el Partido Verde, Eugenio Hernández Flores se toma un tiempo para explicar las razones de su regreso a la política.

Después de un retiro de siete años, y de haber pasado casi un sexenio tras las rejas asegura que vuelve a la competencia electoral, para ayudar a la transformación de Tamaulipas, y no para buscar venganza, aunque tiene bien identificados a los responsables de lo que considera una persecución política en su contra.

“Hubo una confabulación contra mí, tanto del Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía Anticorrupción como del Poder Judicial, que tengo que decirlo que me duele mucho, que el Poder Judicial de Tamaulipas se haya prestado a ese tipo de acciones de parte del Gobernador en turno del PAN, el Poder Judicial fue sometido, fue tratado indignamente, los jueces mismos me decían a través de mis abogados que estaban muy apenados conmigo, pero que eran instrucciones superiores, otorgarme el auto de formal prisión, que no era cosa de ellos, pero que estaban amenazados”.

Confirma que está considerando denunciar a los responsables de su encarcelamiento, pero aún no lo ha decidido.

-El fiscal Anticorrupción en aquel momento era Javier Castro Ormaechea y el Presidente del Supremo Tribunal, Horacio Ortiz, ¿contra ellos estarían dirigidas estas denuncias?

-Contra quien resulte responsable, y ellos fueron parte de todo esto y ellos saben perfectamente lo que hicieron, ellos saben que cometieron un delito.

Yo presentaría denuncias con el único fin de que ya no se repitan este tipo de cosas, no quiero venganzas, no me interesa tener venganza, me interesa que haya un antecedente y que sepan todos que no pueden hacer este tipo de tropelías, no puede privarse de su libertad a una persona y seguir impunemente tranquilos.

¿Qué opinión tiene de Francisco García Cabeza de Vaca como ex gobernador, como personaje de la política tamaulipeca?

Para qué te contesto, todo mundo sabemos la opinión que tenemos de él, mejor pregúntale a la ciudadanía. A mí me hubiera encantado que él fuera el candidato a senador por el PAN para competir cara a cara con él, pero no está aquí, está prófugo de la justicia, él es un prófugo de la justicia en este momento y no me interesa hablar de él.

¿Se considera traicionado por algunos personajes del priísmo de aquel entonces?

Pues si no traicionado, sí olvidado, olvidado porque el PRI jamás levantó la mano por mí, jamás el PRI dijo: oye, revisen bien los datos de la acusación contra Eugenio, nada o sea, no hubo ni una sola reacción del priísmo tamaulipeco ni del priísmo nacional.

¿Qué era lo que pensaba diariamente en su estancia en prisión, Eugenio?

Pues mira, yo me di cuenta que mientras estuviera el Gobernador Panista anterior, yo no iba a salir, entonces dije, bueno, pues ya voy a estar aquí, voy a mantenerme mentalmente ecuánime, voy a mantenerme sano, haciendo ejercicio, voy a meditar, voy a leer, voy a hacer algo de provecho también y aprovechar el tiempo para mí y a ver qué puedo compartir con mis compañeros privados de la libertad también, entonces en ese sentido, nos pusimos a trabajar ahí gracias a una de mis hijas que me mandó unos modelos de bolsa, empezamos ahí a hacer un taller de bolsas, fabricación de bolsas de plástico y ese taller sigue funcionando ahorita, ese taller produce cerca de 400 bolsas de plástico tejidas por artesanos que son exportadas a Estados Unidos, a Japón y otras partes del mundo, desde ahí desde prisión y ahí se les da trabajo a casi 30 personas que tienen un ingreso semana con semana.

Desde que dejaste la gubernatura, Tamaulipas es otro políticamente hablando, han cambiado mucho las cosas, dos alternancias: primero el PAN, ahora Morena. ¿Qué opinas sobre el horizonte político de Tamaulipas?

Del sexenio panista no quiero opinar, quiero opinar sobre el actual Gobierno y sobre todo sobre el actual gobernador, que es una gran persona, el doctor Américo Villarreal Anaya, a la vez una persona íntegra, trabajadora, derecho, es amigo mío, persona de familia, su padre es una persona a quien yo admiro muchísimo, el ingeniero Américo Villarreal Guerra. Fue un gran gobernador y en su tiempo, pues yo tuve la oportunidad también de participar en el Gobierno como constructor, él me abrió las puertas y estoy agradecido con él, con toda su familia, la madre del doctor Américo muy linda, siempre muy amable, generosa pues con la familia, especialmente con mi madre.

Pero además de eso, él trae el ideal de transformar Tamaulipas. Y sí estoy yo aquí de candidato es porque tengo el aval de él, porque cuento con el visto bueno del señor Gobernador para buscar la senaduría y desde ahí yo estoy muy comprometido con él y con todo Tamaulipas de hacer mi gran esfuerzo para apoyar en la transformación de nuestro estado.

¿Qué le pasó al PRI que ha sufrido esta debacle política?

El PRI entró en una desgracia con esa coalición que hizo con el PAN, o sea, actualmente el PRI no es solamente más que un pedazo del PAN, pero del PAN feo del PAN del ex gobernador, que llegó a saquear al estado, entonces eso provocó que el PRI pues se fuera la la debacle junto con el PAN y que los tamaulipecos los corrieron prácticamente del estado.

Está claro que el PRI en este momento no ofrece alternativas para crecer políticamente a nadie, el PAN se lo comió, pero el PAN feo, el PAN malo, el PAN corrupto, el PAN corruptor, en ese sentido, yo lamento mucho que al PRI le pase eso, porque tengo muchos amigos en el PRI, a los cuales estimo, los cuales muchos me apoyaron, me acompañaron en mi Gobierno, pero pues yo los invito a que en esta ocasión vengan con el Partido Verde, es una alternativa para Tamaulipas y para todo México.

Pero más allá de la alianza, ¿qué autocrítica debería hacer el PRI por las derrotas que sufrió antes de esa alianza?

Malos gobiernos, malos gobiernos no generan más que pérdidas al partido, que es lo que pasó en Tamaulipas, desgraciadamente.

¿El de Egidio Torre?

Pues en ese sexenio, fue el que entregó a Tamaulipas, traicionó a Tamaulipas, traicionó al PRI y a mucha gente más.

A la distancia, ¿considera que cometió errores durante su administración?

Sí claro, cometí errores, omisiones como todos, como todos los humanos, por eso yo decía al principio que estoy mejor preparado para apoyar a Tamaulipas en esta nueva etapa mía, porque yo a lo largo de todo ese tiempo que estuve encerrado, me di cuenta que pude haber hecho mejor las cosas, le eché todas las ganas y siempre fui, entregado el trabajo, pero pude haber hecho mejor las cosas. Ahora ya sé cómo, ahora ya tengo esa capacidad de mejorar, vengo pulidito, vengo mejorado.

Hace unas semanas se reunió con figuras priístas, ¿los invitó a sumarse a su campaña?

En ese entonces todavía no tenía la candidatura formalmente, se platicó el tema y la verdad que hubo gran respuesta por parte de ellos, de tal manera que me dijeron a donde vayas, nosotros estamos contigo.

Aparte de ese grupo que se hizo pública la reunión, también he estado con muchos liderazgos priístas, ex priístas y de todos los partidos. De hecho, tuve invitaciones de otros partidos para participar en esta contienda

¿Por qué decirle que sí al Partido Verde?

Porque me identifico con el Partido Verde, porque para empezar yo fui candidato del Partido Verde cuando fui candidato a gobernador, yo fui candidato del PRI y, del Verde, o sea, ya he sido candidato hace 20 años, el Partido Verde no me es ajeno, conozco a sus dirigentes y sobre todo te voy a decir una razón también porque el Partido Verde, aparte de atender todos los temas, se focaliza más en el tema de medio ambiente, yo te quiero decir que Tamaulipas es un estado con una gran biodiversidad, con una riqueza natural increíble que no la tiene otro estado del país, de eso debemos estar orgullosos los tamaulipecos del gran Estado que tenemos y es necesario que impulsemos leyes y acciones para cuidar esa riqueza natural que tenemos.

Por Miguel Domínguez Flores/Pedro Alfonso García Rodríguez

Expreso-La Razón