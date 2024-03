La IA y la predicción del clima en el sur de Tamaulipas

Una de las tecnologías que ha despertado gran interés entre la población desde hace un año es la Inteligencia Artificial. Hemos visto sus aplicaciones frecuentemente en las redes sociales al crear fotografías, videos, audios, imágenes hiperreales y otros productos tan creativos como la imaginación lo permite.

Para quien es nuevo en esto, la Inteligencia Artificial es una serie de tecnologías que en 2018 Salazar-Ceballos define en su obra La inteligencia artificial vs la inteligencia humana, como: “La capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, Conocimiento, comprensión, acto de entender”. También la describe como “Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecuten operaciones comparables a las que se realiza la mente humana, como el aprendizaje o razonamiento lógico”.

Aunque, estoy más de acuerdo con la definición de Pabón, Aizaba, Recalde y Toasa en un artículo de 2023, en el que proponen que la Inteligencia Artificial es “la capacidad de las máquinas para usar los algoritmos que permiten que aprendan de los datos y a utilizar lo aprendido para la toma de decisiones, tal como lo hacen los seres humanos”.

En todo caso, se trata de programas que permiten emular la inteligencia humana en una serie de algoritmos -como aquellos que nos enseñaron en la preparatoria-, para predecir y diseñar un producto digital tan eficiente como complejo en tan solo unos segundos, utilizando toda la tecnología disponible, y aprendiendo de si misma con cada interacción humana e información que se le proporcione.

En estos últimos meses hemos visto aplicaciones de la Inteligencia Artificial en innumerables temas y disciplinas tales como banca, gobierno, medicina, educación, tecnología, robótica, entretenimiento y tantas otras. El que expongo aquí tiene relación con la predicción del estado del tiempo, especialmente en el sur de Tamaulipas.

Partimos de la pregunta ¿Cómo hacen los meteorólogos de los medios de comunicación para predecir el estado del tiempo? ¿Se puede predecir el estado del tiempo y los huracanes con ayuda de la IA? Las respuestas son complejas, y primero revisaremos cómo lo han hecho hasta ahora, para después analizar las más nuevas aplicaciones en IA que se han usado en el mundo.

Tal vez el uso de estas tecnologías pueda ayudar a evitar desastres naturales causados por fenómenos naturales tal como el que mayormente recordamos en nuestra zona: el huracán Hilda en septiembre de 1955. El manejo de información oportuna sobre el estado del tiempo, el cambio climático y, en general, del medio ambiente, juega un papel sumamente importante para prevenir desastres naturales, pérdidas materiales y, sobre todo, pérdidas humanas.

Para llegar a las respuestas de las preguntas planteadas, lo primero que se realizó fue entrevistar a algunos de los principales comunicadores del estado del tiempo en nuestra zona, y que representan a las dos principales televisoras de la región.

Entre los hallazgos, los entrevistados mencionaron que las cápsulas informativas del estado del tiempo se generan de dos formas: la primera, de manera predictiva ya sea a través de su propio laboratorio de proyección numérica que provee información para gran parte del norte del país y sur de Estados Unidos; y la segunda es a través de la complementación de distintos sitios web autorizados para su difusión como el Centro de Huracanes de Miami, The Wheather Channel, Administración Nacional de Océanos y Atmósfera, Servicio Meteorológico Nacional, Meteorología Tamaulipas e incluso Capitanía del Puerto de Tampico.

Los datos que arrojan dichos análisis son actualizados de 3 a 4 veces al día, y se distribuyen en las cápsulas de los noticieros en un promedio de 2 a 5 minutos de tiempo al aire. Dicha predicción cubre hasta las siguientes 72 horas. Los principales datos que aportan son: temperatura, sensación térmica, humedad, cielo, visibilidad, presión atmosférica, contaminación, recomendación de vestuario, nubosidad, sistemas de baja o alta presión, salida del sol y ocaso, fase lunar, puerto a la navegación y calidad del viento. De ser necesario incendios y/ inundaciones.

A pesar del gran esfuerzo de los informantes del tema, sus pronósticos siguen siendo a corto plazo, y por el espacio que tienen al aire, no les es posible tratar temas de prevención sobre desastres naturales, cambio climático o crear y fomentar una cultura ambiental. Para tratar esos temas, se remiten a periodismo de investigación en casos muy especiales.

Una comunicadora local aportaba cierta reflexión para ayudar a la prevención de los desastres naturales: “No tenemos una buena circulación en cuanto a los canales de agua, tapados por la falta de cultura también de nosotros. A veces son canales abiertos, y nos hemos encontrado con carros, llantas, colchones, aparatos electrónicos, refrigeradores, etcétera, y obviamente son tapones. Necesitamos una cultura de prevención, pensar en nosotros. Si tú tienes un canalito cerca de tu casa, evita tirar basura; al contrario, ayuda y colabora, porque el beneficio es para ti, límpialo con tus vecinos”.

¿Cómo puede ayudar la Inteligencia Artificial en la prevención? Los usos de la inteligencia artificial (IA) son cada vez más amplios, ahora puede emplearse también para ayudar a predecir el tiempo, para lo que se han presentado dos métodos: uno de pronósticos a corto plazo y otro para patrones meteorológicos globales. Según dos artículos de la revista Nature, la predicción meteorológica asistida por IA puede ser tan precisa como los métodos de predicción meteorológica numérica que han sido usados tradicionalmente, incluso con hasta una semana de antelación.

Actualmente, existen varias aplicaciones en IA para la predicción, el primero de ellos es Pangu-Weather, que puede predecir el tiempo mundial con hasta una semana de antelación tras haberle cargado datos meteorológicos mundiales de los últimos 39 años, siendo 10 mil veces más rápido para llegar al mismo resultado que la predicción tradicional.

NowcastNet, es otra de las aplicaciones de IA que utiliza reglas físicas y aprendizaje profundo para la predicción inmediata de lluvias. El rendimiento de este modelo es incluso mejor que el tradicional en el seguimiento de las tormentas tropicales, ofreciendo resultados en laptops en unos minutos, comparado con los tradicionales que ocupan horas de cálculo matemático.

Estas aplicaciones de IA funcionan del mismo modo que la tecnología de generación de texto que utiliza ChatGPT, pues utiliza algoritmos de aprendizaje automático, que, aunque no se les enseñan reglas de sintaxis o gramaticales, pueden imitar y predecir los patrones de uso, tras ser cargadas por suficientes datos. Del mismo modo, los nuevos modelos de predicción meteorológica aprenden los patrones de información sobre física atmosférica en bases de datos.

Actualmente la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de su departamento de CIDIPOR, cuenta con una estación meteorológica que utiliza 3 dispositivos ubicados en distintas zonas del sur de Tamaulipas -entre ellas el propio campus-, para ofrecer datos como temperatura, presión atmosférica, vientos y humedad entre otros, actualizados cada 5 minutos con predicción a 7 días; y que están disponibles de manera gratuita en una aplicación llamada WheatherLink descargable para Android y IPhone.

Seguramente en poco tiempo estaremos mucho más familiarizados con los usos y aplicaciones de la IA en la predicción del clima; pero más allá de su precisión, la principal tarea recae tanto en medios de comunicación para ofrecer más tiempo al aire en el fomento al cuidado de medio ambiente y prevención de desastres naturales, como en nuestra responsabilidad de mantener limpias nuestras casas, calles, canales, ríos, lagunas y playa. Solo tenemos un planeta y es el único en el que vamos a vivir.

POR DRA. DULCE ALEXANDRA CEPEDA ROBLEDO

Investigadora y Docente Universidad Autónoma de Tamaulipas