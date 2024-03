Pilar en la economía, y también en el hogar

FINANZAS FAMILIARES / ANGÉLICA GONZÁLEZEl Día Internacional de la Mujer no solo es una celebración, sino un recordatorio de la lucha por la igualdad de género y la importancia de reconocer el papel crucial de las mujeres en la sociedad. En México, este día adquiere una dimensión especial, ya que las mujeres desempeñan un papel fundamental tanto en la economía como en la estructura de los hogares.

En nuestro país habitan 53.5 millones de mujeres de 15 años y más. Y, en las últimas décadas, las mujeres mexicanas han experimentado una transformación significativa en el ámbito económico. Atrás quedaron los días en que las oportunidades laborales para las mujeres eran limitadas.

Hoy en día, las mujeres mexicanas están presentes en diversas industrias y ocupan roles clave en empresas, contribuyendo de manera vital al crecimiento económico del país. Esto significa que 24.7 millones de mujeres cuenta con un empleo remunerado, donde 13 millones de ellas laboran en el mercado informal y 11.7 millones trabajan en el mercado formal.

El espíritu emprendedor de las mujeres mexicanas no debe pasarse por alto. El número de mujeres que inician y dirigen sus propios negocios ha experimentado un aumento constante, y al 2023 alrededor de 6.1 millones de mujeres son emprendedoras. Esta situación no solo fortalece la economía local, sino que también empodera a las mujeres, brindándoles independencia económica y una voz más fuerte en la toma de decisiones.

Al día de hoy la participación económica de las mujeres representa 46 por ciento, valor que ha aumentado desde 2005, cuando dicha participación era de solo 41 por ciento. Aunque aún puede ser complicada la participación de las mujeres, ya que hay una enorme participación en la informalidad, puesto que 55 por ciento de las mujeres tienen un empleo en este sector.

También, hay algunos inconvenientes en relación al nivel de ingresos, ya que las mujeres ganan 35 por ciento menos que los hombres. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) las mujeres ganan 6 mil 360 pesos al mes, lo que representa que por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres reciben 65 pesos por el mismo trabajo.

Pero, la contribución de las mujeres a la economía mexicana va más allá de las estadísticas de empleo. Las mujeres también contribuyen en demasía a los hogares y esto es posible visualizarlo en las estadísticas, las cuales demuestran que 69 por ciento de las mujeres se dedican de forma exclusiva a las tareas del hogar y cuidados del mismo.

Y, esta actividad es tan importante que si definiéramos una remuneración por este trabajo estas actividades contribuirían 24 por ciento al producto interno bruto del país. Esto significa que sería de las actividades económicas de mayor importancia, ya que si se compara con la participación de la industria manufacturera —la de mayor importancia económica para el país— aporta 22 por ciento a la producción nacional.

O, si se compara con el sector comercio el trabajo no remunerado de las mujeres es 2 puntos porcentuales por encima del sector comercial. Estos datos muestras que las mujeres son un pilar para la economía, pero también son un pilar para cada uno de los hogares, ya sea atendiendo a los niños, los ancianos o familiares enfermos, su contribución al bienestar de la familia es invaluable. Además, la importancia de la educación y los valores familiares que transmiten contribuyen a la formación de ciudadanos conscientes y responsables.

Es así que conmemorar un día para las mujeres demuestra el papel crucial que desempeñan en los hogares, su contribución en la mejora en la calidad de vida de las familias mexicana, y, es un momento de reconocimiento y apoyo continuo en su camino hacia la igualdad.

