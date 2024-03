Abuelo colombiano pide apoyo para regresar a su país

ALTAMIRA, TAM.- Un adulto mayor originario de Colombia requiere de ayuda para regresar a su país, ya que se encuentra varado en Altamira.

Se trata de Manuel Serrano, tiene 60 años de edad y mencionó que es de la ciudad de Medellín.

Relató que salió de Colombia en busca de una mejor vida, llegó a Oaxaca hace 14 meses, en donde logró trabajar como operador de un tráiler y así estuvo por cuatro meses.

A bordo de un camión logró conocer la Ciudad de México, Monterrey, Ciudad Juárez, entre otros estados.

Sin embargo, después de un tiempo ya no pudo laborar por la cuestión migratoria y llegó hace 10 meses al municipio de Altamira, pero ha tenido problemas para tener un trabajo estable y un sitio donde vivir.

Don Manuel Serrano quiere regresar a Colombia para rehacer su vida, pues asegura que en México la falta de empleo para los migrantes le impide salir adelante.

“Verdaderamente, se viene uno de Colombia pensando que puede salir adelante, pero no es como uno piensa, aquí en México me ha ido bien y todo, pero no pensé que me fueran a bajar del tráiler, hoy en día estoy sin trabajo, he hablado con migración, con bastantes personas para ver si me colaboran, yo quiero llegar a Panamá o que me den un raite, a migración fui y me entregué pero no quisieron, me dijeron que así como entré me salga”.

Explicó que al no tener documentación, no puede conseguir trabajo y lo poco que tiene, no le sirve para sobrevivir.

