Guardia Estatal refuerza presencia en rodantes para evitar robos

TAMPICO, TAM.- En los 50 mercados sobre ruedas que operan en Tampico, elementos de la Guardia Estatal han reforzado su presencia para evitar robos contra oferentes y clientes.

El dirigente de comerciantes, Pedro Monsiváis dio a conocer que los efectivos acuden principalmente al rodante del Germinal que se instala los domingos y al cual van más de 12 mil oferentes y compradores.

Hasta el momento, no se han registrado robos en esos centros de abasto móviles.

Reveló que ofrecen apoyos alimentarios a los elementos tras los rondines de seguridad.

“Por fortuna el director de mercados, el licenciado Altamirano siempre está al pendiente de las necesidades de los oferentes y cuando vemos algo sospechoso inmediatamente reportamos para que nos manden la Guardia Estatal y sí van y hacen rondines”, mencionó.

“Los tratamos bien, le damos de almorzar a la gente que nos va a cuidar, hasta ahorita no he visto un hecho delictivo dentro de los 50 mercados de la ciudad, nos turnamos cuando van los de la Guardia Estatal, yo vendo alimentos y a mi me toca un domingo, son 6 o 5 elementos y les damos de almorzar, agua de sabor, después le toca a otro compañero”, detalló.

Dejó en claro que la presencia policiaca inhibe a quienes acuden a los rodantes con la intención de cometer algún delito.

Benigno Solís/La Razón