Juntos pero no revueltos

CIUDAD VICTORIA.- Al dar la vuelta en una esquina de la zona centro, el Caminante se encontró al Remi, un camarada de hace muchos años. – ¡Que rollo mi Remi, ¿a donde con tanta prisa? – saludó el Caminante – Voy aquí a Grande Obrero carnal, a comprar un barniz – respondió el morenazo acomodándose la cachucha – ¡Achis! ¿A poco ya le haces a la ebanistería? – Nombre, es que mi niño rompió una mesita y pues mi tia Malena se enojó y tuve que repararla – Ah… ¿y cómo fue eso? – Pues el domingo pasado que hicimos carne asada, ya ves que siempre hacemos pachanga entre todos y pues para cuando ‘volteé’ el chamaco ya se había subido en ella y se rompió, siempre pasan cosas de esas en las pachangas

– Oye Remi, ¿todavía sigues viviendo en casa de tu abuela? – Si carnal yo y mi señora y mis dos retoños – Recuerdo que la última vez que platicamos ya te andabas saliendo de ahi – ¡Jijos, si! es que se armó un pedo mundial… ¿ya ves que son tres solares juntos? pues el de la esquina es de mi tio y su hijo por medio del Infonavit le compró la casa, peeero en el piso de arriba y en la azotea viven mis primos y mi otra tia y pues ellos también querían que les pasaran una lana por los cuartos que construyeron arriba.

– ¿Y si se ‘mochó’ con ellos? – ¡Nombre! por ley no les toca nada y pues se armaron los fregadazos en año nuevo, porque el primo Tony les pidió que desocuparan… se armó un zafarrancho esa vez que hasta la poli tuvo que venir a poner orden. – Uta… ¿pues cuantas familias viven en esos tres solares?

– Uy pues deja ver… en la esquina son cinco familias, en el de en medio que es el que tiene patio otras cuatro y en el de media cuadra, el de mi mamá, vivimos otras cinco… en total somos como cincuenta parientes en esos tres terrenos

– No manches ¿son catorce familias juntas? – Si pero por ejemplo los de mi tio Güero sus tres hijos viven solos en sus cuartos independientes, todos tienen su propio baño… – …Pero ¿sigue siendo parte de la misma casa?

– Ah bueno eso si, y en el solar de mi mamá estamos mi abuelita abajo en la primer planta y mi mamá, luego en medio mi tío el Chacho, mi hermano el panzón y el ‘ingeniebrio’… mero arriba mi carnala y yo ya pegado al otro solar.

– ¡Aza! todo el árbol genealógico mano! – ¡Mas bien enredadera jajaja! pero acá entre camaradas te diré que la neta… a mi la verdad ya no me gusta vivir ahí… siempre hay chingos de pedos – ¿Y eso por qué? – pregunta el Caminante –

Siempre tienes que estar de acuerdo con lo que piensan los demás, y ahora con las elecciones si no apoyas a ‘ya sabes quien’ hasta te dejan de hablar, y yo cuando les presenté a Tere no la querían y hasta le empezaron a hacer la vida de cuadritos, y la vez que llegó mi niño con la playera del América ¡uy no! se armó el desmadre porque en mi familia ‘tienes que’ irle al Cruz Azul – Pero… también tiene sus ventajas ¿no? – Pues si, cuando te enfermas o tienes algún gasto fuerte, o un festejo, boda o quinceañera, la familia te respalda en lo económico, pero eso a veces es contraproducente

– ¿Por qué? – Porque luego quieren tu apoyo incondicional, todos opinan de tu vida, de lo que vas a estudiar, de tus relaciones… además de que por estar todos juntos o ‘pegaditos’ no tienes privacidad. Yo por ejemplo, estudié, soy psicólogo… y me casé y pues trabajo en una secundaria, pero mis otros dos carnales nomás no hacen nada con su vida, uno se la pasa en el ‘feis’ todo el día o jugando videojuegos a sus treinta y tres años…y el otro siempre anda de vago y eso que estudió ingeniería en el tec, pero está esperando que un tío ‘mueva las palancas’ para que lo metan a trabajar en gobierno… pero por lo pronto no quieren salirse de la casa están bien cómodos ahí.

– ¿Y porque no se quieren sair? – Dicen que empezar desde ceros esta bien cañón y que mejor se irán cuando y tengan mas lana, ¡imagínate! van a llegar a cuarentones sin haber hecho nada en su vida… y mi carnala es madre soltera, y con su sueldo de cajera nomás no le alcanza.

– ¿Pero tu si quieres salirte de ahí? – Si, la neta que si, pero la otra vez que lo intenté a mi jefita se puso bien intensa me tachó de mal hijo y de quien sabe cuantas cosas… pero ya voy a tramitar mi crédito pa’ sacar casa, vivir así es enfermizo, te lo digo como psicólogo, la ‘familia muégano’ es mas lo que daña, que lo que ayuda – Ta’ bueno mi Remi, ojalá se haga pronto lo de la casa – ¡Yasta mi rey! a ver cuándo no echamos unas ‘guamas’! – ¡órale va! – se despidió el Caminante.

POR JORGE ZAMORA