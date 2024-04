Decomisan ostión que era vendido en Miramar

MADERO, TAM.- En semana santa, la COEPRIS decomisó varias bolsas de ostión que eran vendidas en playa Miramar, en ciudad Madero.

El coordinador de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Tampico y Madero, Nicolás Berumen Avalos expresó que las bolsas se encontraban en 8 cubetas, retirándose también varias arpillas o costales.

Quienes comercializaban el ostión eran comerciantes informales que desconocían todo lo relacionado a la conservación de ese producto.

“Hubo varios decomisos, se pidió a las personas que hicieran conciencia de que el ostión no es malo, lo que es malo es el mal manejo porque no cumplen con la cadena de enfriamiento y al no cumplir con la cadena de enfriamiento eso da motivo a un proceso de descomposición de los moluscos y pone en riesgo la salud de las personas que los consumen”, mencionó.

“Desafortunadamente como no tienen información, no sacan sus permisos que da el municipio ni tampoco el de nosotros, es bien fácil acercarse con nosotros, nosotros les damos la capacitación sobre como conservar la cadena fría y con ello el molusco y no corran un peligro y dando nosotros la certificación, ellos con este documento van al municipio y solicitan el permiso para vender”, explicó.

De igual manera, comentó que en la semana mayor no se registraron intoxicaciones alimenticias entre los paseantes que acudieron al centro vacacional.

