Once señales claras para identificar a un narcisista.

MÉXICO.- Todos podemos preocuparnos mucho por nosotros mismos en algún punto, pero hay un momento en el que esto pasa de solo unos cuantos gestos a tener una personalidad completamente narcisista. Si quieres identificar si ya te estás pasando de amor propio o si alguien más ya no puede de lo mucho que se quiere, estas son las 11 señales más claras de ese tipo de personalidad.

Cómo Reconocer a un Narcisista: Señales Tempranas

1. Suelen ser muy aduladores al principio

Contigo pueden ser todo amor y llenarte de cumplidos, pero lo que tienes que ver es cómo tratan a los demás. Si se trata de un narcisista, entonces verás las señales negativas. Por ejemplo, si presumen de saber manipular a la gente.

2. Hablan mucho

Y por supuesto que hablan de sí mismos. Si ignoran tus preocupaciones, o nunca preguntan por tu vida, entonces es un Narciso. Por ejemplo, si le estás contando que te sientes un poco mal, y de alguna forma terminas platicando de por qué él/ella está estresado por el trabajo, entonces esa es tu señal de alerta.

Comportamientos Típicos de una Personalidad Narcisista

3. El mundo les debe algo

Si sienten que no están siendo tratados como ellos merecen, enloquecen. Un narcisista tiende a sentirse incomprendido o no valorado.

4. No saben aceptar un no

Ya que piensan que el mundo les debe algo, no pueden respetar límites y, mucho menos, que alguien les diga que no. Pon a prueba a tu narcisista en potencia y la próxima vez que te pida algo y digas que no, observa si se enoja, pone mala cara, intenta convencerte, se rehúsa a hablar de algún tema o si se pone sarcástico o pasivo-agresivo. Si es así, entonces ¡huye! Narcisista a la vista.

5. Las reglas no aplican para ellos

Un narcisista se cree que está por encima de otras personas. Y dan pruebas claras de esto cuando son groseros con meseros, muestran desdén hacia personas que ganan menos, o incluso hacia personas con sobrepeso.

6. Dan mucha importancia a las cosas materiales

Para los narcisistas, las cosas materiales son una forma de demostrar que tienen cierto estatus social. Si le hace el feo a la ropa que no es de marca, o presume que consiguió primero cierto artículo de marca, puede que esté en las garras del narcisismo.

7. Todo es personal y no aceptan la crítica

Todo es sobre ellos, así que lo toman todo como si fuera personal. Aunque a mucha gente no le gustan las críticas, los narcisistas son hipersensibles a ellas.

8. Son envidiosos

Esto se debe a que los narcisistas son también personas muy inseguras. No les gusta cuando alguien les roba la atención, y no les parece algo negativo sentir envidia o celos, pues piensan que todos sienten eso hacia ellos.

9. Usan a las personas

Un narcisista siempre verá la ganancia de una relación y puede que vean a su pareja como un trofeo o como una forma de obtener atención.

10. Nunca admiten errores

Admitir errores es casi imposible para un narcisista. Prefieren culpar a otros antes que reconocer sus propias fallas, y necesitan una cantidad desproporcionada de atención y validación de los demás.

Cómo Manejar una Relación con un Narcisista

11. Necesitan mucha atención

Los narcisistas quieren ser considerados una prioridad. Si tienes que hacerle sentir especial y casi mostrarle tu adoración todo el tiempo, cuidado, un narcisista más.

El fenómeno sicológico del narcisismo es un verdadero desafío en las relaciones interpersonales, que puede afectar tanto a ambientes familiares como profesionales. Entender el narcisismo es crucial para navegar y mejorar nuestras interacciones sociales.

El narcisismo se caracteriza por un amor propio inflado, una necesidad insaciable de admiración y una notable falta de empatía hacia los demás. Aunque puede manifestarse sutilmente, ciertas señales ayudan a identificar a un narcisista en la vida cotidiana. Estas señales incluyen una tendencia a ser extremadamente aduladores al principio, para luego mostrar indiferencia o desprecio hacia las necesidades y sentimientos de otros.

Una característica distintiva del narcisista es su manera de monopolizar conversaciones. Hablan principalmente de sí mismos, ignorando o minimizando las preocupaciones de otros. Si en medio de una conversación sobre tus problemas, la discusión se desvía inexplicablemente hacia los desafíos del narcisista, es probable que estés lidiando con uno.

Los narcisistas también exhiben una sensación desproporcionada de derecho. Sienten que el mundo les debe algo y reaccionan con indignación o ira cuando sienten que no reciben el trato especial que creen merecer. Esta expectativa se extiende a cómo responden a la negativa: no aceptan un “no” por respuesta, y pueden reaccionar con manipulación, hostilidad o incluso agresión pasiva.