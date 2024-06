Este labial rojo contiene plomo, según Profeco

MÉXICO.- Los labiales son un producto esencial para los amantes del maquillaje, pues este producto tiene la capacidad de darle color a los labios e iluminar la apariencia de tu rostro. Sin embargo, no todas las marcas de labiales son buenas, pues algunas pueden contener ingredientes tóxicos que pueden dañar la salud, sobre todo si los usas con frecuencia.

De acuerdo con un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), hoy en día aún podemos encontrar una marca de labial con plomo, un compuesto altamente toxico para los labios que puede causar problemas cardiovasculares y renales, así que aquí te decimos cuál es para que no lo compres más.

¿Cuál es el labial rojo de una marca de lujo que contiene plomo, según Profeco?

Labial rojo de larga duración de tianguis

Según el análisis realizado por la Profeco, el labial de color rojo que presume larga duración con más plomo fue el de la marca taiwanesa Aloe lipstick Princessa, pues fue el único de los analizados que contiene 0.58 mg de plomo por kilo de producto. Además, se detectó que no pinta bien y no tiene una tonalidad homogénea, ya que presenta pequeños surcos en su textura. Por si fuera poco, no es capaz de aguantar temperaturas mayores a los 40 grados, pues inmediatamente presentó un pequeño halo de grasa.

Labial rojo cremoso de lujo

Sin embargo, este no fue el único labial que presentó ingredientes tóxicos entre sus componentes, pues entre los labiales cremosos que revisó la Profeco se encontró que la lujosa marca estadounidense Revlon ofrece uno de los que más plomo tienen, pues se halló hasta 1.72 mg por kg. A pesar de esto, este producto fue bien calificado, ya que ofrece toda la información en su empaque, no tiene defectos y es muy bueno pintando.

Labial rojo cremoso con más plomo

A pesar de esto, la marca mexicana Tali fue la peor calificada en cuanto a contenido de plomo, pues de todos los labiales analizados por la Profeco se halló que esta contiene 5.12 mg por kg. Además, se encontró que no indica número de lote, su empaque tiene defectos y contiene una consistencia desagradable. Tampoco pigmenta muy bien y no soporta altas temperaturas.

¿Por qué todavía colocan plomo a los labiales?

Aunque no está permitido el plomo en productos de belleza, de los 53 labiales que fueron analizados por la Profeco 23 contenían este compuesto toxico. Las cantidades que fueron halladas oscilaban entre los 0.19 a 5.12 mg por kg cuando no deberían tener ni un miligramo de este químico.

Sin embargo, la Profeco cree que el plomo que encontraron llegó ahí por una probable contaminación cuando fueron fabricados, ya que entre los ingredientes de los labiales ninguno mencionaba este compuesto. Ante esta situación, se recomienda no utilizar con frecuencia los labiales que presentaron más de este elemento toxico, ya que podría generar problemas de salud.

