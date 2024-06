Lolita Cortés regaña a abuelita por poner canciones de Ángela Aguilar a su nieta

MÉXICO.-

Lolita Cortés es conocida desde hace años como “la jueza de hierro” por sus sinceros y experimentados comentarios en “La Academia”, “Las Estrellas Bailan en Hoy” o cualquier entrevista en la que se le pida su opinión sobre la actuación, el baile o el canto, áreas en la que es experta; sin embargo, pocos pensaron que dicha energía para lanzar críticas también las hacía fuera del ojo público o en eventos escolares, tal y como lo acaba de dejar en claro un video viral de TikTok.

Pues en la plataforma de videos se ve a Lola Cortés en lo que parece ser un festival o concurso infantil en el que los menores aparecieron frente a un jurado para presumir sus talentos con la voz y una pequeña niña apareció para interpretar “Cucurrucucú paloma“, una canción que es todo un himno en México. Aunque la jueza estaba lista para dar su crítica, todo se vio pausado cuando le preguntó a la menor de quién había escuchado esta canción, quien sin titubear aseguró que Ángela Aguilar.

Lola Cortés regaña a una abuelita por ponerle canciones de Ángela Aguilar a su nieta

Eirck Falcón (@erick_falcon) fue el usuario de TikTok que compartió el video viral en cuestión. En el no se escucha la interpretación de la menor, pero por los hashtags que utilizó, así como el reclamo de Lolita Cortés a la abuela para que mejor ponga a su nieta a escuchar a Lola Beltrán, se sospecha que se trató de “Cucurrucucú paloma”.

Pero antes de regañar a Danae, la niña que apareció en el evento para cantar, la actriz le pregunta con quién escuchó esa canción, un momento que hizo reír a la jueza, pues la mejor contestó: “con mi abuelita”. Después de una carcajeada y de replantear su pregunta, la experta precisó que con qué intérprete o cantante había escuchado el exitoso tema, fue entonces cuando la pequeña respondió; “Ángela Aguilar“. Inmediatamente después, la famosa sentenció: “maldita sea”.

“Es que ahí está el problema. Ahí está el problema”, dijo antes de comenzar a buscar entre el público a la abuelita de la niña, y tras encontrarla, no dudó en confrontarla con un: “señora, no haga eso. Póngale a Lola Beltrán, póngale a Aida Cuevas, póngale a La Tariácuri (Amalia Mendoza), no sea mala onda, por qué Ángela Aguilar“. Tras sus palabras, el público comenzó a gritar y aplaudir de emoción, sin embargo, el video viral terminó en este momento, por lo que no se conoce el resto de postura de Lolita Cortés.

En medio del escándalo que rodea a Ángela Aguilar por su relación amorosa con Christian Nodal, las palabras de la cantante se hicieron virales y en la sección de comentarios, los usuarios de TikTok dejaron comentarios como: “Lola Beltrán y Aida Cuevas grandes artistas”, “por primera vez me cae bien Lola Cortés”, “lo mismo que les digo a mis alumnas, Ángela Aguilar no es referencia para cantar mariachi o rancheras”, “ya me cayó bien” y “te va a regañar Don Pepe”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO