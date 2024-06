Estafador es descubierto en WhatsApp al hacerse pasar por Gustavo Cerati

MÉXICO.- Las estafas en internet siguen siendo una de las prácticas más comunes en estos momentos, pues han evolucionado de diferentes maneras, desde llamadas telefónicas, hasta correos con links desconocidos, etiquetas en tiktok y mensajes directos en Instagram, siempre aparecen los estafadores.

Sin embargo, hubo uno que decidió hacerlo por mensaje directo de WhatsApp, provocando la risa de muchas personas en redes sociales, ya que decidieron compartir la conversación, pues el estafador estaba haciéndose pasar por nada más y nada menos que Gustavo Cerati, el mítico cantante de rock.

Así es como un estafador decido convertirse en Gustavo Cerati

Fue en redes sociales donde pudimos ver cómo un usuario reportó un intento de estafa mediante su cuenta de WhatsApp, donde rápidamente se percató de que era una estafa, pero decidió seguir la conversación para ver qué era lo que conseguía, para al final darse cuenta de la joya que había encontrado.

Pues al seguir la conversación, el sujeto quería hacerse pasar por uno de sus familiares, por lo que decide iniciar con un mensaje típico que algún familiar lejano o amigo podría decirte si no lo has visto en mucho tiempo o has perdido comunicación con él dejando entrever sus intenciones.

“Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?, ¿dónde te pierdes? ¿Qué has hecho de tu vida?”, dijo el estafador.

La chica decido cuestionarlo, por lo que el sujeto le respondió que era alguien que la quiere mucho, pero que le habla de los Estados Unidos, sorprendido por no reconocerlo decide mandar este mensaje en busca de una similitud en alguno de sus familiares reales, por lo que la chica decide contestarle de manera irónica, con un personaje que es obvio que no puede ser él.

“¿Mi tío Gustavo Cerati?”, dijo la chica.

A lo que el sujeto con tal de encajar rápidamente decide contestarle de manera que pueda creer que no es una estafa y que si es su tío Gustavo Cerati el que le está hablando, por lo que decide contestar como si no se hubiera dado cuenta de su estafa, generando una conversación que se haría viral en redes sociales.

“Vaya, hasta que te acordaste de mí. Claro que si soy tu tío Gustavo Cerati, cuéntame ¿cómo estás?, ¿cómo te trata la vida?”, dijo el estafador.

¿Cuándo murió Gustavo Cerati?

Gustavo Cerati fue uno de los cantantes más importantes en el rock en español, así como de Argentina y la cultura hispanohablante, pues así como las canciones de Soda Stereo y sus discos como solista marcaron generación tras generación a lo largo de Latinoamérica y el mundo.

Lamentablemente, el cantante falleció el 4 de septiembre de 2014, luego de caer en coma del que nunca despertó, por un accidente cerebrovascular en 2010, lo que conmocionó al mundo del rock y la música en general, pues el gran cantante dejó un hueco en la música latina.