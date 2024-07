Cultura y pachanga

En la esquina de la patria, de tierra y mar, Tamaulipas, es territorio de sueños e imaginación de presente y futuro.

Hasta ahora, quienes detentan la dirección de la cultura no han entendido la buena voluntad e interés del gobernador por una nueva visión de la cultura como parte de una política de gobierno.

El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes no es un referente a transformador traicionando los objetivos y la férrea voluntad de nuestro gobernador.

Hasta ahora solo palos de ciego, improvisaciones que demuestran las limitaciones de su directora, Profesora Brenda Denisse de la Cruz López, que no conformo un equipo que corresponda a los objetivos propuestos por la actual administración.

Rodeada de gente neófita en las tareas culturales, de mediana formación y la mínima experiencia cometen yerros tras yerros convirtiendo los trabajos por la cultura en una “pachanga cultural”.

Esto es que los destinos de los fondos para aplicarlos a las tareas de difusión y formación de cuadros profesionales y apoyo a los artistas se diluyen en pachangas culturales.

Esto es en la no aplicación de programas y objetivos claros para el desarrollo cultural y la imaginación de Tamaulipas.

Apoyado por un coordinador de proyectos especiales Sebastián Chirinos, que no cuenta con una formación artística e intelectual, que permite el aliento de “proyectos especiales” donde el dispendio se une a la incapacidad y falta de objetivos claros.

La dirección del patrimonio, tras el tenlo, con opiniones oscuras. Ejemplo es libro de reciente impresión “La Transformación de la Forma y el Color”, bajo la pretensión de dar a conocer nuestro fondo y patrimonio artístico.

Cosa totalmente falsa porque no refleja en lo más mínimo, nuestra real riqueza artística y plástica. Apoyados en Colección de Comodato de la obras de Pago en Especie de la SHYCP, se publica un texto sin valoración estética, con un resultado de amontonamiento de artistas, no correspondientes en su mayoría a los artistas de Tamaulipas.

Dejando fuera de este costoso volumen a la columna vertebral de artistas de Tamaulipas como es la obra de Ramón Cano Manilla, X Peña, Ramón García Zurita, David Celestinos Isacs, Anastasio Téllez Sánchez, Juan Carlos Canfield, Mario Fuentes, José Reyes Meza, y en algunos casos, incluidos sin darles su justa dimensión en la plástica nacional e internacional.

Esto se debe por encargar a neófitos en la historia del arte de Tamaulipas, con un total desconocimiento de sus obras, justamente patrimonio de todos. En la solicitud de mi participación, hice hincapié de que no fragmentaran mi texto.

Pero no se tuvo el mínimo respetó a mi opinión, siendo yo el investigador más enterado del desarrollo del arte de Tamaulipas, referente en ediciones estatales y nacionales gubernamentales. Mi texto fue cortado, sin reflejar la visión de la plástica tamaulipeca.

Lamentable que la profesora Brenda aparezca en la primera página como protagonista de lo que no existe. Y lamentable es que autores ocupen hasta 6 paginas, y ni porque no sean de gran valía, sino porque sencillamente no representan el arte de nuestro estado. Dejando fuera a la generación mas valiosa del arte contemporáneo como Mary Carmen Aguirre, de Reynosa, Federico Acosta, Arturo Nochebuena y Bibí Zarate de Nuevo Laredo, a Jessica Gadga de Cruillas, a Gustavo Sánchez Tudon de Mante, a Jorge Yapur de Tampico, a Engracia Martínez Canseco, Carlos Sánchez Tirado, Kiki Alvarado, de Victoria, Joaquín García Quintana de Matamoros, sin darle su verdadero perfil a autores como el magnífico Artemio Guerra Garza, Helena Guzmán, Alberto Carrizal, José Zavala, José Zorrilla, entre otros.

Ha sido una constante en ediciones sobre el arte de Tamaulipas el hecho de plagiar mis textos de investigación sobre la plástica Que realizo desde hace cuarenta años. Hoy no es el caso, mejor resultados si se aplicaran las observaciones que le hice saber en su momento, a Sebastián Chirinos.

Y no es justo que se engañe al Sr. Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, en obras que no representan la enorme valía de nuestros artistas. Tamaulipas es un extraordinario territorio de grandes expectativas, la cultura y el arte debe ser el brazo de mar que abra los confines de nuestra imaginación.

Por Alejandro Rosales Lugo