Así puedes hacer tus propias aportaciones al ahorro de Infonavit

CIUDAD DE MÉXICO.-Si estás buscando aumentar el ahorro que tienes en tu Subcuenta de Vivienda del Infonavit, las Aportaciones Extraordinarias son una opción eficaz que puedes considerar, este método no solo te permite incrementar tu ahorro, sino que también te brinda flexibilidad, ya que puedes hacerlo independientemente de tu relación laboral formal.

Las Aportaciones Extraordinarias son contribuciones adicionales que puedes hacer a tu Subcuenta de Vivienda del Infonavit por tu cuenta, estas aportaciones no sustituyen la obligación de tu empleador de depositar el 5 por ciento del salario diario integrado a tu Subcuenta de Vivienda de manera bimestral.

Esto quiere decir que si en el futuro solicitas un crédito Infonavit, las Aportaciones Extraordinarias se sumarán al monto de crédito que se te otorgue, además, si llegas a tu edad de retiro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y tienes Aportaciones Extraordinarias en tu cuenta, puedes solicitar su devolución.

¿Cómo puedo hacer aportaciones extraordinarias en mi Infonavit?

Es crucial que verifiques que tus datos personales en el sistema estén correctos para evitar problemas al momento de realizar la aportación. Si necesitas corregir tu RFC, nombre completo o CURP, puedes hacerlo directamente en Mi Cuenta Infonavit. Para llevar a cabo Aportaciones Extraordinarias, sigue estos pasos sencillos:

Con las aportaciones extraordinarias podrías aumentar considerablemente tu monto de préstamo

•Regístrate en Mi Cuenta Infonavit: El primer paso es ingresar al portal digital del Infonavit, Mi Cuenta Infonavit. Si aún no tienes una cuenta, deberás registrarte con tu Número de Seguridad Social (NSS) y otros datos requeridos.

•Accede a la sección de Ahorro: Una vez dentro de tu cuenta, dirígete a la sección “Mi Ahorro” y selecciona la opción “Haz Aportaciones Extraordinarias”.

•Determina el monto: Aquí podrás decidir cuánto deseas aportar. El sistema te indicará el límite máximo permitido para que puedas ajustar tu aporte en consecuencia.

•Genera tu ficha de pago: Tras ingresar el monto, se generará una ficha de pago que podrás utilizar para realizar el depósito en los medios autorizados indicados en la ficha o pagar a través de CoDi® desde tu celular.

Las Aportaciones Extraordinarias están fundamentadas en el último párrafo del Artículo 59 de la Ley del Infonavit. Estas contribuciones se suman al importe ya existente en tu Subcuenta de Vivienda y generan rendimientos según la tasa determinada.

¿Quién puede hacer aportaciones?

Cualquier derechohabiente del Infonavit con Número de Seguridad Social, ya sea que tenga o no una relación laboral formal y que cuente o no con aportaciones patronales en su Subcuenta de Vivienda, puede realizar Aportaciones Extraordinarias. Realizar esto es una excelente manera de incrementar tu ahorro para vivienda y prepararse para futuras necesidades. No olvides seguir estos pasos y considerar los aspectos mencionados para maximizar los beneficios de tus aportaciones.

Con información de HERALDO DE MÉXICO