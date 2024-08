Kimberly “La Más Preciosa” choca en plena transmisión en vivo

La polémica ha sido una constante en la carrera de Kimberly “La Más Preciosa” y la más reciente surgió por las constantes peleas con su esposo, Óscar Barajas, quien podría no tener buena relación con la familia de la influencer. Así quedó en evidencia durante una reciente transmisión en vivo, pues la creadora de contenido se distrajo discutiendo con su mamá por él provocando que chocara su camioneta contra una barda.

Kimberly Irina choca su camioneta durante una transmisión en vivo

Realizar transmisiones a través de redes sociales mientras conducen es algo habitual en las integrantes de “Las Perdidas”, aunque esta vez no resultó como esperaba para Kimberly Irene que viajaba junto a su mamá cuando recibió una llamada en pleno video. La influencer se negó a contestar y su madre le preguntó si se trataba de Óscar Barajas, para después comenzar a insultarlo: “Qué ching**** quiere el cul**”.

Kimberly Irene respondió molesta e intentó detener los insultos contra su esposo, sin embargo, esto logro distraerla provocando que impactara su camioneta contra lo que parecía ser una barda. La madre de la youtuber enfureció por lo ocurrido, aunque para evitar un conflicto mayor con su hija decidió permanecer callada durante la transmisión.

“Ahora sí le partí la madr* a la camioneta, hermanas, pero pues ni modo, vamos a desestresarnos un poco para poder sacar el mal de adentro hacia afuera”, dijo Kimberly tras el incidente con su automóvil que, indicó, tenía un sonido muy extraño tras el impacto. Aunque la madre de la youtuber también se dijo nerviosa por el choque, ella no se detuvo y continuaron con su camino.

Polémica con el esposo de Kimberly “La Más Preciosa”

A tan sólo unos días de haber llegado al altar, Kimberly “La Más Preciosa” tuvo la primer pelea con su esposo y transmitió en vivo lo que ocurría expresando que temía por lo que le pudiera pasar. Aunque Óscar Barajas anunció su separación, poco después la influencer declaró que sólo había sido una discusión y que permanecerían juntos.

Esta vez fue Óscar Barajas quien realizó un video como supuesta evidencia de los maltratos de Kimberly Irene, aunque fue señalado de presunta violencia por los internautas debido a que en éste afirma que recibió amenazas de la youtuber de encarcelarlo por haberla golpeado.

“Me estás amenazando de que me van a llevar a la cárcel y de que ahí viene la patrulla. Kimberly está enojada por sus ped** personales y de pilón me embarra a mí y creo que no es justo (…) ¡Yo soy la víctima, Kimberly, de cómo me estás tratando!”, grita Barajas mientras realiza sus maletas para irse de su casa.

Kimberly “la más preciosa” y su esposo Oscar Barajas nuevamente discuten durante un Live. pic.twitter.com/gwmOeLPNFm — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 8, 2024

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO