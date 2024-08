Briggitte Bozzo advierte al Team Mar de Sabine Moussier

La tensión sigue aumentando en el reality show “La Casa de los Famosos México”, sobre todo porque hoy miércoles 14 de agosto será noche de nominación. Esto generó que la mayoría de los integrantes del cuarto Mar busque una nueva aliada: la villana de telenovelas Sabine Moussier. Sin embargo, la actriz venezolana Briggitte Bozzo expuso su desacuerdo para advertirle a su “Team Mar” que no es una buena idea.

El actor y comediante mexicano Arath de la Torre, líder del “Team Mar” -del que también son parte Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares (a) “Mayito”-, expuso que su cuarto necesita más puntos en la nominación porque son menos persona en comparación del cuarto Tierra, ya que tienen 5 y 7 integrantes, respectivamente.

Briggitte Bozzo revela que no confía en Sabine Moussier

La estrategia del conductor del “Programa Hoy” fue respaldada por Karime Pindter, principalmente, ya que la generadora de contenido mexicana indicó que sí necesitan más puntos para la nominación. A pesar de esto Briggitte Bozzo expuso que no está de acuerdo y recordó que ella tiene una visión más amplia de Sabine Moussier porque convivió con ella en el cuarto Tierra antes de que la pasaran al cuarto Mar.

“Con Sabine (Moussier), pues inténtenlo. No sé si confío en ella al 100 por ciento, un 30, pero intenten su estrategia. Al final, son cuatro contra uno, una decisión que no quiero tomar yo”, le externó Briggitte Bozzo a Gala Montes.

Briggitte está siendo la más inteligente y la que mejor olfatea las cosas del Cuarto Mar. Si los otros 4 meten a Sabine harán exactamente LO MISMO que hizo Tierra con Sian. Sería indefendible y espero lo critiquen.#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/CNxQexGkbM — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) August 14, 2024

“Maquiavélica”, así describe Briggitte Bozzo a Sabine Moussier

Aunque la venezolana, de 22 años de edad, no cambió de postura, respetó la decisión de sus otros compañeros del “Team Mar”. Posteriormente, la famosa, quien en redes sociales es llamada “Brillitos”, platicó con la actriz mexicana Gala Montes y reiteró que desconfía en Sabine Mouser, a quien calificó de “maquiavélica”.

“Siento que, aunque es buena y tiene muchas cosas buenas y es linda, también es medio maquiavélica”, puntualizó la venezolana.

“No es que me caiga mal, he tenido lindas conversaciones con ella, pero hay acciones que no me gustan y no me gustaría que meta al cuarto”, agregó Briggitte Bozzo al explicarle a Gala Montes el motivo por el que no confía en Sabine Moussier. En redes sociales, numerosos fans apoyan a la famosa venezolana, especialmente porque la villana de telenovelas ha criticado en varias ocasiones a Briggitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pindter.

