Cofepris lanza advertencia sobre producto que promete mejorar tu vista

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha lanzado una alerta pública sobre la venta de un producto engañoso en el mercado mexicano. El suplemento en cuestión, es Lutevid en cápsulas, el cual ha sido promocionado como una solución innovadora para la mejora de la visión, pero su comercialización carece de respaldo legal y científico, lo que constituye una violación grave a la Ley General de Salud.

El suplemento Lutevid ha sido publicitado con una serie de supuestas propiedades benéficas, como la mejora de la agudeza visual, el fortalecimiento de la retina, la regulación de la presión ocular, y la recuperación de una visión clara y tridimensional.

Sin embargo, estas afirmaciones no tienen fundamento en la fracción V del artículo 215 de la Ley General de Salud, que establece que los beneficios atribuidos a los suplementos alimenticios deben ser respaldados por evidencia científica. La Cofepris ha señalado que las propiedades atribuidas al Lutevid no corresponden a las características de un suplemento alimenticio y, por lo tanto, son engañosas.



¿Por qué Lutevid en cápsulas es un producto engañoso?

De acuerdo a la Cofepris, el Lutevid se ha encontrado en circulación a través de internet y redes sociales, donde se promociona de manera engañosa, el producto, a pesar de las afirmaciones sobre sus beneficios, no cuenta con el registro sanitario necesario que certifique su seguridad y eficacia, contraviniendo así el artículo 376 de la Ley General de Salud.

Esta falta de regulación pone en riesgo la salud de los consumidores, quienes pueden estar expuestos a efectos adversos debido a la ausencia de evidencia científica sólida. El etiquetado del producto sugiere que está elaborado a partir de zeaxantina, luteína y extracto de arándano, componentes que supuestamente contribuyen a mejorar la salud ocular.

No obstante, la empresa responsable no ha proporcionado estudios o evidencia científica que demuestren la seguridad, calidad o eficacia de estos ingredientes, además, estos componentes no han sido evaluados como aditivos alimentarios por la Secretaría de Salud, lo que impide su uso sin una opinión favorable de las autoridades sanitarias.

Las recomendaciones de la Cofepris son claras: los consumidores deben abstenerse de adquirir o utilizar el Lutevid y cualquier otro producto que no cumpla con las regulaciones sanitarias vigentes. Aquellos que hayan usado el producto y experimenten problemas visuales deben suspender su consumo de inmediato y consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado.

La Cofepris también ha llamado a denunciar cualquier información sobre la venta del Lutevid para tomar las medidas sanitarias correspondientes y proteger la salud pública. La vigilancia continua y la denuncia oportuna son fundamentales para prevenir la comercialización de productos engañosos y asegurar la integridad del mercado de suplementos alimenticios en México.

