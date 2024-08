Fans de Cazzu se lanzan contra Ángela Aguilar por su nueva foto con Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal compartió las primeras fotografías en su cuenta de Instagram con su ahora esposa Ángela Aguilar, sin embargo, internautas en redes sociales no están del todo contentos con esta relación y lo externan cada vez de que pueden. En las imágenes que compartió el cantante se aparece la intérprete pero hubo un detalle que no dejaron pasar y enfurecieron.

En la foto aparece Ángela Aguilar a bordo de un yate tomando el sol luciendo en traje de baño, pero lo que les llamó la atención fue el peinado de la joven de dos chongos altos, look que aseguraron es idéntico al de Cazzu, por lo que arremetieron contra ella por copiar su estilo e incluso escribieron en los comentarios que quiere parecerse a l

Ángela Aguilar presume foto en yate pero fans de Cazzu no la perdonan por copiarle el peinado

Y es que los usuarios de redes sociales todavía no olvidan que tan solo dos mes después anunciar su separación de Cazzu, Nodal ya se estaba casando con la menor de los Aguilar, por este motivo, los comentarios en redes sociales han mostrado de todo. Hay quienes aplauden su relación pero hay a otros que definitivamente no les parece.

Cibernautas han aprovechado cualquier mínimo detalle para emitir críticas y ante la reciente publicación notaron que Ángela usó el mismo peinado que aseguran era el favorito de Cazzu, pues en varias ocasiones acudió a alfombras rojas con ese look e incluso en algunos de sus conciertos también lo llevó.

“No te vas a parecer nunca a la jefa”, le reclaman fans de Cazzu a Ángela Aguilar

Decenas de usuarios dejaron comentarios en la publicación asegurando que Ángela nunca se parecería a Cazzu ni aunque se peinara como ella. Algunos internautas subieron de tono sus expresiones, por lo que fans de Aguilar y Nodal pidieron ser respetuosos y los instaron a que dejaran de seguirlos si no aprobaban su relación.

Pero ahí no terminaron los comentarios malintencionados, los usuarios están aprovechando la actividad de Christian en redes sociales para recordarle que mientras vacaciona con su esposa, su hija Inti ya no se acuerda de él, pues ya tiene mucho tiempo que no visita Argentina.

Con información de HERALDO DE MÉXICO