Pareja se vuelve viral por revelación de género con chicharrones con salsa Valentina y Tapatío

MÉXICO.- Las fiestas de revelación de género se han convertido en la sensación de los últimos años porque les permite a mamá, papá y los seres queridos saber qué personita llegará a sus vidas, si una niña o un niño; aunque suelen desatar la polémica, especialmente cuando se habla de la imposición de algún género alas personas, lo cierto es que no dejan de ser un momento especial y en ocasiones viral en redes sociales.

Así lo demostró una pareja que a través de TikTok compartió el video de la original revelación de género del bebé que están esperando, pues alejados de las tendencias usuales en este tipo de eventos, donde todo es o rosa o azul, así como en pasteles, globos de colores, espectáculos y más, ellos apostaron por algo único que al publicarse en Internet se hizo viral. En lugar de los clásicos colores de niño y niña, apostaron por salsas para botana: Valentina o Tapatío.

Quienes somos de México sabemos que el chile es uno de los elementos que no le puede faltar ni siquiera a los dulces, y por lo tanto tampoco a la botana y aunque cada quién tiene su salsa favorita para estas últimas, esta pareja de parents to be apostó por la Velentina si es que tendrían una hija o Tapatío si era un niño. De esta forma alguien que ya conocía el sexo del bebé vació un poco de picante sobre bolsas de chicharrones y los papás con los ojos cerrados se dieron a la tarea de probar y adivinar.

Pareja hace revelación de género de su bebé comiendo chicharrones con salsa El video en cuestión muestra a un pareja sentada en un parque con un pic nic organizado en el que se aprecia una canasta, tres bolsas de chicharrones de ruedita y dos botellas de salsa. La sorpresa aquí fue que la botella de Valentina sería la que un cómplice vació en la botana para hacerles saber que esperaban una niña; mientras que en la decoración se quedó la botella de Tapatío, que sólo se usaría en caso de que tuvieran un varón. La sorpresa de los jóvenes fue la más tierna y terminaron abrazados por enterarse de la noticia, mientras tanto alguien de fondo dijo con emoción: “otra niña”. Por otro lado, en la sección de comentarios compartieron la emoción que vivió la pareja y también les aplaudieron por la forma tan original de enterarse, algo que los llevó a ser virales en TikTok. “La mejor revelación de género que he visto”, “son tan raros… me encantan”, “hasta parece comercial o publicidad; etiqueten a Valentina y Tapatío para que les patrocinen”, “no sé si se me antojó otro bebé o unos chicharrones, felicidades”, “es la revelación más original que he visto”, “la revelación más mexa que he visto”, “mil veces mejor que la de los colores”, “demasiado creativo” y “a mi sobrina le iban a poner Valentina porque mi hermano ama esa salsa, jaja, pero la pareja de mi hermano no quiso”, son algunos de los comentarios que se leen en su video; mientras tanto, Diana Aracely que es la que compartió el clip dijo que la marca será el segundo nombre de su hija.

