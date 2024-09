Denuncian falta de maestros en Tecnológico de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Estudiantes del Instituto Tecnológico de Altamira (ITA), denunciaron que hacen falta maestros en las carreras, lo que retrasa el proceso de aprendizaje.

“El hecho que los salones no estén en óptimas condiciones, no tenemos maestros y la cafetería aún no está hecha, las canchas aún no están en condiciones y hemos estado en unos salones muy deplorables”, dijo el integrante del Consejo Estudiantil, Rubén Denova.