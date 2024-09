Asiste Mónica al curso de formación municipal

TAMPICO, TAM.- Un gobierno transparente y eficiente es lo que busca ejercer la alcaldesa electa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, por ello, asistió al “Curso de Formación Municipal Presencial para Autoridades Electas de Tamaulipas 2024”.

Alcaldes electos e integrantes de los cabildos del próximo periodo 2024-2027 de distintos municipios del estado de Tamaulipas, asistieron a dicha capacitación que se llevó a cabo durante los días 17 y 18 del presente mes.

En el curso los representantes de elección popular tuvieron a su alcance los conocimientos, la guía y las herramientas necesarias para ejercer a partir del 1 de octubre una administración eficiente y transparente.

Al respecto, la alcaldesa electa del municipio porteño, Mónica Villarreal Anaya señaló que, con la capacitación se obtuvo un panorama general sobre el cómo actuar y los mandatos que deben de cumplir al ser funcionarios municipales.

“Muy contenta de esta iniciativa del Instituto Nacional de Formación Política, donde nos dieron un panorama general de lo que va a hacer la administración y de cuáles son las funciones y responsabilidades que tenemos y la manera en qué debemos actuar, de las situaciones a las que nos vamos a enfrentar, de las responsabilidades que tenemos como servidores públicos”, expresó.

Algunos de los temas impartidos por el Instituto Nacional de Formación Política, fueron: Introducción al gobierno municipal transformador, democracia participativa como eje de la vida local y comunitaria, municipio con acceso equitativo al agua; gestión integral del agua desde una perspectiva de derechos y no de mercado, modelo de gestión integral y sustentable de residuos sólidos municipales, gobiernos municipales libres de corrupción y municipios constructores de paz.

Durante el curso de capacitación estuvo presente Marcos Zuviri Rivera, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, quien en su mensaje destacó la importancia de que los próximos funcionarios municipales tengan un excelente desempeño cumpliendo con los principios básicos de la 4T.

“Estamos muy interesados en que hagan un excelente trabajo, recuerden que dentro de nuestro instituto se manejan los principios básicos que son, no robar, no mentir y no traicionar, por eso es el interés que tenemos en que las cosas se hagan bien”, finalizó.

POR BENIGNO SOLÍS

Expreso La Razón