Fans de todo el mundo rinden homenaje a Liam Payne

MÉXICO.- Admiradores en duelo por la muerte del cantante Liam Payne asistieron a veladas organizadas en todo Reino Unido y otras partes del mundo el domingo para rendir homenaje al ex miembro de One Direction fallecido el miércoles en Buenos Aires.

Al menos mil personas se congregaron en el centro de Londres ante la estatua de Peter Pan en Hyde Park, frente a la cual depositaron “flores, cartas, globos y fotos” en honor al joven artista británico que perdió la vida a los 31 años.

Hundreds of people have gathered in Hyde Park, London, for a memorial event for Liam Payne.

Fans are singing, laying flowers, and writing messages paying their respects to the former One Direction singer who died this week aged 31.

