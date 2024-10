Conductoras de Netas Divinas viven experiencia paranormal al jugar ouija

MÉXICO.- Las conductoras de “Netas Divinas” vivieron una experiencia paranormal en pleno programa en vivo cuando Natalia Tellez y Daniela Magún jugaron la ouija. Sin miedo y con un poco de escepticismo, las presentadoras no dudaron en prestar su mano para contactar a cualquier espíritu que estuviera cerca de ellos e incluso en otro de los foros de televisión.

La primera en colocar su dedo índice fue Daniela, quien dijo no tener ningún tipo de miedo, pues desde pequeña vio cómo su abuela jugaba a diario y nunca le ocurrió algo siniestro. Por su parte, Natalia no creyó en el poder de la tablero, por lo que le dio a una oportunidad y al no ver movimiento decidió no continuar.

Galilea Montijo y Consuelo Duval, por ningún motivo se acercaron al juego, ambas señalaron que les daba mucho miedo todo lo que tuviera que ver con la ouija, por lo que permanecieron alejadas y abrazadas mientras sus compañeras jugaban sin temer que algún ser del inframundo las contactara.

Durante toda la sesión, las presentadoras estuvieron haciendo varias preguntas y repitiendo frases en latín para evocar a algún alma, si es que se encontraba ahí. Incluso le preguntaron sobre la presencia de una niña que al parecer divaga por el foro seis de la televisora.

Natalia Tellez y Daniela Magún juegan a la ouija

Antes de iniciar con la sesión, en la sala se encontraban con un experto, quien le pidió a Natalia y a Daniela que se relajaran, respiraran profundo y dijeran un verso en latín, una vez que lo terminaron les pidió que colocaran la yema de su dedo índice en la parte baja del triángulo indicador.

Todo el foro se encontraba en silencio, esperando que algún espíritu se manifestara, pero cuando se movió Natalia aseguró que Daniela la había movido, por lo que cambiaron de integrantes y luego la dirigió el experto con la conductora. Fue ahí cuando se movió y se manifestó un ser aunque fue difícil interpretar en el tablero de quién se trataba, ya que no pudieron entender sus respuestas.

Atacan a Natalia Tellez por actitud mientras jugaba la ouija

En redes sociales, internautas se le fueron encima a Natalia Tellez, pues cuando la ouija no se movió dejó de jugar mostrando una actitud bastante escéptica, algo que no le agradó a los televidentes ni cibernautas, pues aseguraron que fue una falta de respeto que tomara esa actitud frente al experto debido a que él acudió de manera profesional y ella no quiso caer en ningún tipo de mentira.

“Yo creo que debería disimular Natalia que no cree por respeto, y Galilea y Consuelo dejar de bromear y respetar cada quien sus creencias por educación”, “Que pesada es Natalia, si no quiere participar está bien, pero de flojera su actitud”, “Está bien si no quiere participar, pero si es un invitado merece respeto”, fue lo que escribieron algunos usuarios en YouTube.

