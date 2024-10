Reportan que Luis Miguel tendría neumonía y aseguran “Nunca se había sentido tan mal en su vida”

MÉXICO.- Luis Miguel, famoso cantante, recientemente sufrió un imprevisto rumbo a uno de sus conciertos en México, sin embargo, ahora el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló el presunto estado de salud del intérprete de boleros.

Infante expresó que acudió al concierto de El Sol en la capital del país, pero notó rápidamente al siguiente día que el cantante no gozaba de buena salud, porque se notaba que enfrentaba malestares en la garganta.

Puntualizó que se veía enfermo, con visibles dolores de garganta, así como otros síntomas que no le permitieron tener un desempeño como usualmente lo hace en el escenario.

“Ya ven que Luis Miguel ha venido estando enfermo. La semana pasada, hoy hace 8 días, yo estaba en la Arena CdMx viendo al señor Luis Miguel, y al siguiente día es cuando empiezan sus complicaciones de salud. El lunes todavía se presenta en la Arena, pero se oía de la re chingad*, súper mal, súper enfermo, con dolor de garganta, con fiebre y demás”.

Recordó cómo fue que cancelaron la presentación de Luis Miguel por la enfermedad que ya presentaba el cantante, por lo cual se reprogramó el recital del famoso.

“Aguantaron todo el día del martes, a las 7:00 de la noche, faltando como una hora, ya había gente en la Arena Ciudad de México, y deciden cancelar y que se iba a reprogramar para mañana lunes esta presentación”.

Acotó que al regresar no tuvo gran esfuerzo en la vocalización de sus temas, pese a que tiene un amplio registro, aunque la enfermedad que le aquejaba no le permitía esto; lo cierto es que -dijo- El Sol lucía bastante contento.

“El domingo no se esforzaba mucho vocalmente, pero estaba muy contento. Me cuentan que para el lunes ya era un verdadero desastre porque se oía súper ronco, súper golpeado. Estuvieron esperando que se le abriera la garganta, le inyectaron no sé qué para que se le abriera la garganta”.

Luis Miguel tiene neumonía

Infante refirió que no hay certeza de cuándo repondrán las fechas pospuestas, sin embargo, afirmó que el cantante estaba enfermo de neumonía y que jamás se había sentido tan mal en la vida como en estos momentos.

“La cosa es quién sabe para cuándo se van a reprogramar sus fechas, porque saben qué tiene el señor Luis Miguel, agárrense porque Luis Miguel tiene neumonía, así como lo oyen. Dicen que Luis Miguel nunca se había sentido tan mal en su vida”.

De acuerdo con el periodista Luis Miguel estaría tan enfermo que lo tienen con antibióticos vía intravenosa, aunado a que todo el equipo que le acompaña ha sido sometido a pruebas de covid para descartar contagios en el staff.

“Luis Miguel ha estado en cama, en casa, me refieren, con antibiótico intravenoso por la neumonía. Además, a todo el equipo, músicos, coristas, mariachis y demás, otra vez examen de covid, Mariachi Vargas y demás, absolutamente a todos porque el señor Luis Miguel tiene neumonía”.

Aunado a ello Infante recalcó que al famoso presuntamente ya le dio covid en 4 ocasiones durante su tour, lo cual hace sumamente peligroso el estado de salud actual del intérprete de ‘México en la piel’.

“Me cuentan que le ha dado cuatro veces covid a Luis Miguel, y que es muy peligroso, que le afecta mucho y que se pone muy mal, entonces le produjo una neumonía esto del covid. Está sumamente malo, no saben para cuándo van a poder reponer los conciertos. Hay cuatro conciertos que tiene que reprogramar y es un dineral”.

Lo cierto es que el cantante no se ha pronunciado sobre esto, ni su equipo que le acompaña, pero esperan que en breve den a conocer alguna explicación sobre el estado de salud de Luis Miguel.

