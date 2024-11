CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves 31 de octubre la famosa cantante, Yeri Mua acaparó la atención de todos los medios de la farándula después de compartir varios mensajes en Instagram denunciando que sufrió acoso durante el Halloween que organizó Belinda. Al parecer la cantante se reencontró con su expareja, Naim Darrechi.

La noche de ayer, jueves 30 de octubre, Belinda organizó una fiesta de disfraces de Halloween en la que estuvieron presentes grandes celebridades de la música y el entretenimiento. Sin embargo la celebración habría estado llena de controversia por el encuentro de Yeri Mua con su ex, Naim Darrechi.

Yeri Mua denuncia acoso en fiesta de Belinda

Horas después de la celebración, Yeri Mua, una de las cantantes más famosas en la actualidad, se hizo presente en Instagram para compartir una historia denunciando que sufrió acoso por parte de Naim Darrechi, su ex. La también modelo confesó que todo sucedió durante la fiesta de Halloween de Belinda.

En este sentido la veracruzana dijo que Naim Darrechi se acercó a ella en la fiesta para querer “platicar”, por lo que tuvo que ser ayudada por su amiga. La cantante lamentó que su ex siga viviendo en México a pesar de las acusaciones en su contra, además le reiteró su apoyo a Mar Lucas, quien también señaló al español.

“Me topé al agresor de mi ex en la fiesta y me empieza a acosar por qué quería hablar conmigo, mi amiga me tuvo que ayudar”, escribió.

La cantante subió este mensaje.

Yeri Mua apoya a Mar Lucas

Después de hacer la denuncia, Yeri Mua compartió un video explicando que no sabía qué intenciones tenía Naim Darrechi al buscarla en el Halloween de Belinda. Detalló que no quiere tener ningún tipo de contacto con el español y le externo su apoyo a Mar Lucas, quien también lo denunció.

“No sabía con qué intenciones se me acercó esta persona, la cual no quiero tener cerca de ninguna manera en mi vida”, contó.

En la parte final del video, Yeri Mua explicó que Belinda no fue la que invitó a su ex que la acosó ya que aparentemente se coló por otros invitados. Apuntó que todo ocurrió al final de la velada, pero afortunadamente la situación no pasó a mayores.

“Quiero aclarar que Belinda no lo invitó, se coló por otros invitados. No se le permitió que arruinara mi noche”, sentenció.

Con información de HERALDO DE MÉXICO